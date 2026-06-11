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Tuja scena

Salma Hayek odprla mundial: Naj živi nogomet!

Ciudad de México, 11. 06. 2026 21.13 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Salma Hayek

Začelo se je težko pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu in kot se za uvod v veliko tekmovanje spodobi, so začetek zaznamovala odmevna zvezdniška imena z igralko Salmo Hayek na čelu. Mehiška zvezdnica je z besedami "Naj živi nogomet" uradno odprla mundial, legendarni tenorist Andrea Bocelli pa je v duetu s k-pop zvezdnico Ejae zapel uradno himno prvenstva z naslovom DNA, pod katero se je podpisal didžej David Guetta.

Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem že prvi dan ni manjkalo odmevnih imen iz sveta popularne kulture. Z govorom v španščini je zbrane pozdravila hollywoodska zvezdnica mehiških korenin Salma Hayek, ki je med drugim dejala: "Naj živi Mehika, naj živi nogomet!"

Med mimohodom zastav držav, ki bodo na tekmovanju sodelovale, sta uradno himno mundiala z naslovom DNA, pod katero se je podpisal didžej David Guetta, zapela legendarni italijanski tenorist Andrea Bocelli in k-pop zvezdnica, kriva za z oskarjem nagrajeni hit Golden, Ejae.

Tudi himne so minile v znamenju zvezd, južnoafriško je namreč zapela z grammyjem nagrajena zvezdnica Tyla, mehiško pa je v enem glasu s celotnim stadionom v mehiški prestolnici zapel Alejandro Fernandez. Že pred samo tekmo pa sta zbrane zabavala Shakira in Burna Boy, ki sta skupaj zapela duet Dai Dai, eno od uradnih pesmi prvenstva. S hiti je postregel tudi J Balvin.

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