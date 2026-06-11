Salma Hayek odprla mundial: Naj živi nogomet!

Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem že prvi dan ni manjkalo odmevnih imen iz sveta popularne kulture. Z govorom v španščini je zbrane pozdravila hollywoodska zvezdnica mehiških korenin Salma Hayek , ki je med drugim dejala: "Naj živi Mehika, naj živi nogomet!"

Med mimohodom zastav držav, ki bodo na tekmovanju sodelovale, sta uradno himno mundiala z naslovom DNA, pod katero se je podpisal didžej David Guetta, zapela legendarni italijanski tenorist Andrea Bocelli in k-pop zvezdnica, kriva za z oskarjem nagrajeni hit Golden, Ejae.

Tudi himne so minile v znamenju zvezd, južnoafriško je namreč zapela z grammyjem nagrajena zvezdnica Tyla, mehiško pa je v enem glasu s celotnim stadionom v mehiški prestolnici zapel Alejandro Fernandez. Že pred samo tekmo pa sta zbrane zabavala Shakira in Burna Boy, ki sta skupaj zapela duet Dai Dai, eno od uradnih pesmi prvenstva. S hiti je postregel tudi J Balvin.