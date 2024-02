Salma Hayek pastorki Mathilde: Tako ponosna sem na to, kar si postala

Ni pa le zvezdnica ponosna na mlado in lepo Mathilde, same lepe besede ima o njej tudi mladenka. "Ima plamen, ki me pomirja. Pomaga mi v vsakdanjem življenju. Uči me imeti občutek za prioritete. Spremljala sem jo že na snemanjih filmov in lahko sem opazovala, kako je urejala svoj urnik, kako se je ponoči učila svojih besedil. Vodi me na zelo pragmatičen način, da se soočim z vsako težavo," je leta 2022 za Paris Match povedala 23-letnica.

Kljub temu, da Salma ni biološka mama vseh otrok, med njimi ne dela razlik in jih vzgaja v skromnem duhu. "Ne vem, kako mi je to uspelo, a mislim, da je super, da so spoznali velik spekter različnih stvari. Za božič jim podarim več daril. Všeč mi je, da odprejo več daril. Nekatera med njimi so majhna in pomembna, nekatera pa neumna in igriva," je leta 2022 dejala za Page Six.