Salma Hayek počaščena, da je lahko nosila olimpijsko baklo

OGLAS

Salma Hayek je ponosna, da je ena od 175 nosilcev bakel, ki so imeli čast nositi olimpijski ogenj na eni od slovesnosti pred začetkom olimpijskih iger. Zvezdnica se tako trenutno mudi v Franciji, kjer je sodelovala na torkovi slovesnosti in skupaj z ostalimi izbranci nosila baklo na poti od Rambouilleta do Versaillesa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako počaščena in ponosna je, je pokazala tudi z objavo na družbenih omrežjih. "Včeraj sem imela čast nositi olimpijski ogenj, simbol luči, upanja, miru in enotnosti. Če verjameš v te vrednote, vedi, da si bil z mano na vsakem koraku. Ko sem predala baklo in sodelovala v štafeti, sem bila ponosna, da predstavljam trajni duh olimpijskih iger, ki vsem prinašajo luč, upanje in enotnost," je zapisala ob galerijo fotografij in videov iz palače Château de Versailles, ki jih je objavila na Instagramu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

57-letnica se je na nošenje olimpijskega ognja pripravljala na svoj način, nekaj utrinkov priprav pa je pred dnevi delila tudi s svojimi sledilci. V avtu je v polni opravi poslušala pesem raperja Eminema z naslovom Lose Yourself. "Pripravljam se na sodelovanje v štafeti olimpijskega ognja v Parizu! Čutim vznemirjenje in enotnost, ki jo prinašajo olimpijske igre," je zapisala takrat.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia







Salma Hayek je nosila olimpijsko baklo. icon-picture-layer-2 1 / 5