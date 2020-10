Salma Hayek pokazala neukrotljive lase

Salma Hayek je tokrat objavila selfi, na katerem s prstom kaže na luno. " Skoraj se lahko dotaknem lune ," je zapisala ob fotografiji, njeni oboževalci pa so bili nad objavo navdušeni. Predvsem zaradi njenega videza, saj je pokazala svoje naravno skodrane lase in pri tem izbrala brezhiben make up, pri katerem je poudarila trepalnice in roza ustnice.

Spomnimo, da Salma, ki se je septembra z možem mudila v Grčiji, kjer je praznovala 54. rojstni dan, nima težav z objavljanjem fotografij, s katerimi pokaže, kakšna je videti v resnici. Pred časom je tako objavila fotografijo, na kateri so se videli njeni sivi lasje: "Beli lasje so znak modrosti."

Oboževalci so bili nad njeno potezo navdušeni. Eden je napisal: "To je tako lepo," drugi pa dodal: "Ti si naravna lepotica." Tretji, ki ima očitno že veliko sivih las, pa se je pošalil na svoj račun: "Potem sem jaz zelo pameten."

V intervjuju za New York Times je razkrila, da ima rada svojo naravno barvo in teksturo las. "To je moja naravna barva in to so moje naravni beli lasje. Eden od razlogov, da si las ne barvam, je ta, da nimam potrpljenja, da bi pri miru sedela toliko časa. Nočem zapraviti še tistega, kar je ostalo od moje mladosti in se pretvarjati, da sem mlajša, raje uživam življenje," je dejala in zaključila:"Ko ne delam, so moji lasje kodrasti in divji."