Salma Hayek pokazala novo tetovažo na prsih

52-letna Salma Hayek je s svojim prihodom k našim sosedom zagotovo dvignila veliko prahu in prebudila zanimanje širše množice, ki budno spremlja njene vsakodnevne navade in obnašanje v javnosti. Igralka, ki v svojem 53. letu starosti še vedno velja za eno najlepših žensk v svetu šovbiznisa, je s soigralcema Ryanom Reynoldsom in Samuelom L. Jacksonom pripotovala v našo južno sosedo zaradi snemanja drugega dela akcijske komedije Krij mi hrbet, njihovo prvo postajališče pa je bilo obmorsko mesto Rovinj.

Pomena svoje črne, nekajcentimetrske tetovaže ptice, ni razkrila – znano pa je, da je Sonijin lik precej oster, grob in drzen. Tetovaže s pticami so bile sicer od nekdaj močno priljubljene pri mornarjih, med drugim so simbolizirale tudi varno potovanje in vrnitev domov.