Salma Hayek ponosno pokazala sive lase: Pripravljena na modrost

"Ali pa jih ne pokrij, Salma, tako ali tako si čudovita," je objavo komentirala ena od sledilk, medtem ko je druga dodala: "Salma, siva ti pristoji." Ena izmed sledilk je v španščini zapisala, da je kot Latinskoameričanka vesela, ko vidi, da zvezdnica kaže svoje naravne lase in da se ne boji, da bo osivela. To sicer ni prvič, da je Hayekova s sledilci delila svoje sive lase. V objavi iz začetka junija se je pošalila, da jutranje štetje gub in sivih las ni zabavno.

Spomnimo, priljubljena zvezdnica je nedavno razkrila, da pri naših južnih sosedih gradi počitniško rezidenco. Da so svetovni zvezdniki navdušeni nad hrvaško obalo in zato tam pogosto dopustujejo, je že splošno znano. Nekateri od njih, natančneje 56-letna igralka, pa so se v našo južno sosedo očitno preprosto zaljubili. Igralka na enem od manjših otokov na Hrvaškem namreč gradi hišo. Kot je povedal arhitekt, ki lokacije ni razkril, se igralka na tem otoku počuti varno in ne potrebuje telesnih stražarjev.