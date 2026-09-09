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Tuja scena

Salma Hayek praznuje: '60 in hvaležna'

Los Angeles, 09. 09. 2026 09.07 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Salma Hayek

Igralka Salma Hayek je pred dnevi dopolnila 60 let, ob tej priložnosti pa na družbenem omrežju delila dve svoji fotografiji, na katerih se gola kopa v morju. Zvezdnica filmov Desperado, Frida in Odrasli je ob njima preprosto pripisala: "60 in hvaležna".

Salma Hayek je stopila v šesto desetletje svojega življenja. Igralka, ki je praznovala 2. septembra, je s svojimi sledilci tudi letos delila dve fotografiji, s katerima je obeležila svoj 60. rojstni dan, ti pa so navdušenje nad še vedno mladostno zvezdnico izrazili tudi med komentarji.

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"60, ampak brezčasna. Oče Čas je očitno zaljubljen vate," je zapisal nekdo, drugi pa s komplimenti ni skoparil: "60 let prijaznosti, talenta, miline in lepote, ki sije od znotraj navzven." Tretji pa je dodal: "60 let, odkar se svet zdi nekoliko lepši kraj, ker si ti na njem."

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Zvezdnica je z objavo fotografij obeležila tudi lanski rojstni dan, ko je pozirala v dvodelnih rdečih kopalkah, v roki pa je držala kozarec s koktajlom. Takrat je ob fotografiji pripisala: "59 potovanj okoli sonca in še vedno plešem." Hayek je aprila 2025 za revijo People komentirala svoj videz in dejala, da se ne trudi biti videti mlajša, si pa želi, da je videti dobro za svoja leta. "Želim si le, da je moj mož še vedno navdušen, ko me zagleda," je dejala in ob tem omenila dolgoletnega moža Françoisa-Henrija Pinaulta. "Želim se dobro počutiti ob pogledu nase, kar pa še ne pomeni, da bi bila videti kot 20-letnica. V redu sem. Bolj sem navdušena nad tem, da sem stara 50 ali 60 in pri teh letih dobro videti. To je drugačne vrste lepota," je še dodala.

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KOMENTARJI4

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Piko2
09. 09. 2026 10.17
Vedno je bila top. 24 ur.com in vsi njihovi programi pa -0. A lahko date že enkrat v članek sliko in ne link?
Odgovori
+1
1 0
jutri_pa_res
09. 09. 2026 10.15
Najpomembneje pri teh zvezdnikih je, da se ne zadrogirajo, zapijejo ali plastificirajo...potem lahko živijo lepa starejša leta...
Odgovori
0 0
Victoria13
09. 09. 2026 10.10
Bogat mož in lepa žena...
Odgovori
+2
2 0
obožeobože
09. 09. 2026 09.34
Za svoja leta top izgleda.
Odgovori
+3
3 0
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