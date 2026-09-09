Salma Hayek praznuje: '60 in hvaležna'

Zvezdnica je z objavo fotografij obeležila tudi lanski rojstni dan, ko je pozirala v dvodelnih rdečih kopalkah, v roki pa je držala kozarec s koktajlom. Takrat je ob fotografiji pripisala: "59 potovanj okoli sonca in še vedno plešem." Hayek je aprila 2025 za revijo People komentirala svoj videz in dejala, da se ne trudi biti videti mlajša, si pa želi, da je videti dobro za svoja leta. "Želim si le, da je moj mož še vedno navdušen, ko me zagleda," je dejala in ob tem omenila dolgoletnega moža Françoisa-Henrija Pinaulta. "Želim se dobro počutiti ob pogledu nase, kar pa še ne pomeni, da bi bila videti kot 20-letnica. V redu sem. Bolj sem navdušena nad tem, da sem stara 50 ali 60 in pri teh letih dobro videti. To je drugačne vrste lepota," je še dodala.