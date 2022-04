Salma Hayek s hčerjo pozirala za naslovnico

Zvezdnica je o odnosu s hčerjo in njenem smislu za modo povedala: "Prepirava se zaradi oblačil, ker vzame vse iz moje omare. Že od malega mi ni dovolila, da zanjo izbiram oblačila in to mi je bilo vedno všeč." Valentina je dodala, da ji je pri izbiri oblačil vseeno, kakšne znamke so. "V resnici, ko pride do oblačil, so mi njena (Salmina, op. a.) všeč, ampak po navadi oblečem to, kar je všeč meni. Redko se zmenim za znamko. Rada tudi kombiniram in si oblečem vintage kose oblačil."