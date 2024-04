Salma Hayek se je poklonila Penelope Cruz ob njenem 50. rojstnem dnevu

OGLAS

Z oskarjem nagrajena igralka Penelope Cruz je 28. aprila dopolnila 50 let in je že leta ena najbolj iskanih hollywoodskih igralk. Ko ne dela, uživa v mirnem življenju v rodni Španiji z možem, 55-letnim igralcem Javierjem Bardemom, in njunima otrokoma, 13-letnim Leom in 10-letno Luno. "Penelope Cruz je ena najlepših hollywoodskih zvezdnic z veliko talenta," je za People povedal vir iz zabavne industrije. "Je prizemljena, uspešna in ve, kdo je. Je srečno poročena in rada je z družino. Srečna je, da živi zunaj soja žarometov."

Penelope Cruz FOTO: Profimedia icon-expand

Vir pravi, da Cruzova ni imela težav s srečanjem abrahama. "Je izpolnjena, v trdnem zakonu in ima srečno življenje, Penelope sprejema to, da je dopolnila 50 let, in verjame, da so se prva leta konstantnega dela obrestovala, vendar so za njo. Zdaj lahko izbira. In zelo je zadovoljna s tem, kako se ji je vse izteklo." Vir iz Španije je za revijo povedal, da je Cruzova zrela, lepa in pripravljena, ter dodal: "Ko si v življenju sprejel veliko pravilnih odločitev, je 50 let darilo in ne strašen dan. V svojem življenju ima veliko razlogov za ponos in hvaležnost. Je nagrajena igralka, prava lepotica in ženska, ki se rada smeji in zabava."

Drugi vir iz filmske industrije navaja, da je Cruzova srečnejša, saj živi stran od hollywoodskega vrveža, kar je dobro za njen zakon in materinstvo. "Veseli se naslednjega dela svojega življenja, v katerem bo delala, kar hoče, ko to hoče, in bo ob tem srečna," je povedal vir. Igralka ceni svojo zasebnost in v intervjujih načeloma ne govori o svojih otrocih. "Na njih je, da se odločijo, ali bodo imeli delo, ki jih bo izpostavljalo javnosti, ali ne. O tem se lahko pogovorijo in odločijo, ko bodo pripravljeni," je pred meseci Penelope pojasnila za Elle. Kljub temu, da ne deli veliko z javnostjo, včasih spregovori o svojem družinskem življenju zunaj soja žarometov v španski prestolnici. "Res sem 100-odstotno iz Madrida. Tukaj sem rojena in tukaj sem odraščala. Obožujem Madrid," je rekla.

Javier Bardem in Penelope Cruz FOTO: AP icon-expand

V nedavnem pogovoru, ki ga je imela s svojim prijateljem, menedžerjem Guyem Osearyjem, za revijo Dust, je razpravljala o svoji odločitvi, da so se preselili v Španijo, in o tem, kako svoje ljubljene vedno postavi pred svoje delo. "Moja življenjska prioriteta je bila vedno družina. To, da sem imela to osrednjo točko, mi je verjetno dalo moč, da sem izbirala projekte pod lastnimi pogoji," je dejala.

