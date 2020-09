Salma Hayek slavila 54 let: plesala sirtaki in razbijala krožnike

Mehiška igralka Salma Hayek , ki je lani spomladi snemala v Rovinju, in njen mož Francois-Henri Pinault sta se tako kot številne znane osebnosti odločila, da letošnje počitnice preživita na grškem otoku Paros . Salma je očitno sprejela grško kulturo v vseh njenih razsežnostih. Zvezdnica je z oboževalci na Instagramu, kjer ima 15,6 milijona sledilcev, delila dopustniško fotografijo, hkrati pa je objavila tudi videoposnetek (podrsajte v desno, op. a.), na katerem pleše sirtaki in po tleh meče krožnike.

Zvezdnica je včeraj objavila še dve fotografiji, na katerih pozira v enodelnih kopalkah. Zraven pa pripisala: "Kdo mislite, da bo jutri dopolnil 54 let? Mimogrede, to ni star spomin. Hvala, Marjo, ker si se med počitnicami prelevil v fotografa!" In ob tem pojasnila, da gre za novejšo fotografijo in dokazala, da je v odlični formi.