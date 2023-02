Salma Hayek: V 90. nisem smela biti ne pametna ne smešna

Salma Hayek je v novem intervjuju povedala, da so ji na začetku kariere ves čas ponujali zelo podobne vloge zaradi filma Od mraka do zore, kjer je imela nepozaben prizor, v katerem je plesala s kačo. Kasneje je želela igrati v komediji, a so ji producenti rekli, da ne more biti lepa in smešna hkrati. To se je spremenilo, ko ji je Adam Sandler ponudil vlogo v komediji Odrasli.

"Počutila sem se negotovo, želela sem zgolj, da je mimo," je o prizoru iz filma Od mraka do zore, v katerem je v bikiniju plesala s kačo okoli vratu, dejala Salma Hayek v intervjuju za GQ Hype. "Bila je resnično majhna vloga, ampak na moje presenečenje so si jo ljudje resnično zapomnili." Igralki žal dejstvo, da so si hollywoodski producenti prizor tako dobro zapomnili, ni bilo pogodu, saj so ji nenehno ponujali podobne vloge. "Dolgo časa sem dobivala enake vloge."

icon-expand Salma Hayek: "Vse življenje sem želela igrati v komedijah, a mi ljudje tega niso omogočili." FOTO: AP

Salma je menila, da se bodo njeni potencialni liki po nominaciji za oskarja za glavno vlogo (Frida) spremenili, a se niso. "Tipi vlog, ki so mi jih ljudje ponujali, se nikakor niso spreminjali. Resnično mi je bilo težko, mislila sem, da se bo to spremenilo, pa se ni." Danes se zvezdnica zahvaljuje Adamu Sandlerju, ker je spremenil njen začarani krog enih in istih vlog. "Vse življenje sem želela igrati v komedijah, a mi ljudje tega niso omogočili. Nisem mogla dobiti vloge, dokler nisem spoznala Adama Sandlerja, ki me je dal v komedijo (film Odrasli, op. a.), ampak stara sem bila 40. Rekli so mi: 'Ti si seksi, zato nimaš pravice imeti smisla za humor,'" se je spominjala in dodala, da v 90. letih prejšnjega stoletja ni smela biti ne pametna ne smešna.