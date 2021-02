Salma Hayek v bran Hilarii Baldwin: Vsi malo lažemo

Hollywoodska igralka se je dotaknila kontroverznih izjav, ki jih je v preteklih tednih nanizala žena Aleca Baldwina in so kasneje zanetile pravo polemiko na račun njenega resničnega porekla. Ker se je dlje časa predstavljala kot oseba španskih korenin, so se odzvale tudi nekatere javne osebe, pred dnevi tudi mehiško-ameriška zvezdnica Salma Hayek.

Hilaria Baldwin se je v preteklih letih predstavljala kot oseba španskega porekla, kar so čez čas opazili njeni oboževalci, zato so jo na Twitterju soočili z resnico. Mnogi so postali pozorni na to, da je govorila s tujim naglasom, čeprav je v resnici rojena v Bostonu. Žena Aleca Baldwina je kasneje potrdila, da so stvari, ki so jih odkrili oboževalci, resnične, čeprav je v njej zasidrana tudi globoka ljubezen do španske kulture.

icon-expand Salma Hayek zagovarja ženo svojega igralskega kolega Aleca Baldwina. FOTO: Profimedia

V nedavnem intervjuju z voditeljem Andyjem Cohenompa je v živo o tej tematiki spregovorila mehiško-ameriška igralka Salma Hayek: ''Vsi mi malo lažemo. Ona je tista, ki osrečuje mojega prijatelja,''je povedala in se s tem navezala na dejstvo, da je zaradi Hilarie v življenju srečen njen igralski kolega Alec, s katerim je skupaj zaigrala v sedmih epizodah serije 30 Rock. Dodala je še, da je Hilaria izredno dobra mama petim otrokom in se tako izognila neposredni kritiki: ''Glede tega se nočem preveč opredeljevati, nočem kogarkoli razočarati ali prizadeti. Ne vem, če je to, kar je počela, pravilno ali narobe, še posebej pa nočem nikogar soditi na podlagi te malenkosti.''

Obenem je poudarila, da je ob tem, da se nekdo predstavlja kot človek latinskega porekla, na nek način počaščena: ''Čutim določeno čast ob tem, ko nekdo želi biti nekaj, kar je tako blizu mojim koreninam. Sem ponosna, da moje poreklo ljudem služi kot inspiracija, saj sem sama po rodu mehiško-libanonske krvi, moji stari starši po mamini strani pa prihajajo iz Španije.''

icon-expand Hilaria je po številnih pritiskih medijev priznala, da je njeno pravo ime Hillary. FOTO: Profimedia

Na koncu se je pošalila še, da je Hilaria izbrala odlično poreklo, saj so španci 'kul', njeno odločitev pa podpira: ''Zdi se mi pametno, da se želi predstavljati kot Španka. Zgodba je bizarna, vendar - a si ne želimo prav vsi ustvariti nek svoj lik, ki nas bo spremljal v življenju? To je sicer ekstremen primer, vendar vem, da ni slaba oseba, je odlična mama in dobra žena. Do mene je zelo prijazna in to je vse, kar je zame pomembno.''