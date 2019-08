Salma Hayek varovala skrivnost Meghan Markle

Mehičanka je pozornost pri Meghan vzbudila s sodelovanjem z Revlonom v kampaniji, kjer je ozaveščala ljudi o nasilju v družini, sicer pa se igralka in vojvodinja še nikoli nista srečali. "Mislim, da sva se povezali, še preden sva spregovorili. Šokiralo me je to, da me je tako fantastična ženska opazovala in tega se sploh nisem zavedala. To si jemljem v čast," je povedala oskarjeva nominiranka. Salma si naslovnico deli z drugimi odmevnimi ženskami: manekenki Adwoa Aboahin Adut Akech, boksarka Ramla Ali, novozelandska premierka Jacinda Ardern, pisateljica Sinead Burke, igralke Gemma Chan, Laverne Cox, Jane Fonda in Jameela Jamil, pisateljica Chimamanda Ngozi Adichie, baletna plesalka Francesca Hayward, igralka Yara Shahidi, politična aktivistka Greta Thunberg in manekenka Christy Turlington Burns. Meghan je z namenom izbrala tudi manj slavne ženske, saj se je osredotočila na njihovo prizadevanje.