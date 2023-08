Salma Hayek: Vse najboljše moškemu, ki je vzgojil ljubezen mojega življenja

Salma Hayek je že 14 let poročena s francoskim poslovnežem Françoisom-Henrijem Pinaultom, zelo dobro pa se očitno razume tudi s svojim tastom Françoisom Pinaultom. Ob njegovem 87. rojstnem dnevu mu je na svojem Instagramu poklonila prav posebno objavo in zapis, v katerem se mu je zahvalila za to, da je vzgojil njenega moža in za to, da jih je s svojimi vrednotami vodil skozi življenje.

"Vse najboljše moškemu, ki je vzgojil ljubezen mojega življenja," je zapis na Instagramu, ki ga je posvetila Françoisu Pinaultu, začela Salma Hayek. Zvezdnica je omenjene besede in objavo njune skupne fotografije namenila svojemu tastu, s katerim se očitno odlično razume. Igralka se je francoskemu milijarderju poklonila ob njegovem 87. rojstnem dnevu. "Tvoja modrost, prijaznost in toplina so bile vedno vodilo v naših življenjih. Na zdravje, na smeh, ljubezen in še veliko dragocenih skupnih trenutkov," je še zapisala ob foto utrinku, na katerem skupaj s poslovnežem nazdravljata. Pinault sicer velja za enega najbogatejših ljudi na svetu, njegovo premoženje pa je po poročanju revije Forbes ocenjeno na okoli 37,5 milijona evrov. Je lastnik več luksuznih modnih podjetij. 56-letnica je od leta 2009 poročena s poslovnežem Françoisom-Henrijem Pinaultom. Civilno sta se poročila na valentinovo v Parizu, pozneje istega leta pa je sledil še en obred, ki je potekal v Benetkah v Italiji. Skupaj imata 15-letno hčerko Valentino Palomo, 61-letni Francoz pa ima iz prvega zakona z Dorothée Lepère še 25-letnega sina Françoisa in 22-letno hčerko Mathildo, iz zveze s supermodelom Lindo Evangelista pa še 16-letnega sina Augustina Jamesa.