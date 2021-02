Salma Hayek zanika, da se je poročila zaradi denarja

Med tistimi, ki so dvomili o resničnosti ljubezni med Salmo Hayek in Francoisem-Henrijem Pinaultom je bil tudi igralec Dax Shepard , ki je o tem spregovoril v zadnji epizodi podkasta Armchair Expert . Ni razumel, kaj je zvezdnica videla v poslovnežu: "Bil sem oh, v redu, poročila se je z bogatim moškim, morda se je poročila zaradi denarja, ne vem. Ko pa sem ga spoznal, sem bil navdušen. Bil mi je res všeč, že njegova samozavest, njegove oči in tako je očarljiv. Lahko bi bil brez prebite pare in bi razumel, kaj Salma vidi v njem. On je bomba."

Zvezdnica se je strinjala z ugotovitvami Daxa in povedala več o obtožbah, ki jim je bila dolga leta. "Le po fotografiji ne morete začutiti njegove šarmantnosti. Zaradi mene je postal še boljši človek in rastel je na dober, zdrav način. Ko sem se poročila z njim, so vsi rekli, da je bila to dogovorjena poroka in sva se poročila samo zaradi denarja. Govoric si nisem preveč gnala k srcu. Mislite si, kar želite, sem govorila. 15 let sva skupaj in še vedno je najina ljubezen močna." S poslovnežem sta se sicer poročila leta 2009.

Salma je priznala, da se zaradi ugibanj in govoric počuti užaljeno in poudarja, da čeprav se nekateri ljudje poročajo zaradi denarja, so bogataši, kot je njen mož, izpostavljeni neke vrste diskriminaciji. "Nihče jim ne privošči prave ljubezni," je dejala 54-letnica.

"Ljudje takoj pomislijo, če je nekdo bogat, ni dober človek. Morda je nekdo, ki je materialističen, morda je nekdo, ki nima vrednosti, morda je celo neumen in si tega ne zasluži. Preveč predsodkov." Igralka, ki je bila nominirana za oskarja, je še dodala, da se je z leti naučila preslišati govorice, sprva pa so jo prizadele.

Njen soprog prav tako ni deloholik in ne razmišlja samo o denarju. "Moj soprog konča delo, ne glede na to, kako težko je, ker ima ogromno odgovornosti. A domov pride z velikim nasmehom na obrazu, vesel, da vidi mene in otroke. Ko gremo na počitnice, se od službe popolnoma odklopi, in to v trenutku."

Salma je v podkastu naslovila še stereotipe, ki so ljudem v pomoč, da jim dajo tolažbo in ustvarjajo arhetipe. "Zlaganje stvari v škatle, to mi ni všeč, sem upornica."