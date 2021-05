Salma Hayek: Zaradi okužbe s koronavirusom sem skoraj umrla

"Moj zdravnik me je prosil, naj obiščem bolnišnico, saj sem bila v izredno slabem stanju," je povedala in dejala, da je nasvet zavrnila z besedami:"Ne, hvala. Raje umrem na domu."Zvezdnica, ki je bila določen čas priključena tudi na respirator, se še zmeraj trudi, da bi pridobila nazaj moč in energijo, ki jo je imela pred okužbo.

Pred kratkim se je vrnila pred kamere, vloga v filmu House of Gucci pa od nje na srečo ne zahteva mnogo naporov. Na velikih platnih se bo pridružila Lady Gaga in Adamu Driverju, manjši angažma pa je ravno pravšnji, da se počasi vrne k ustaljenemu igralskemu tempu.

"Ni mi vzelo dosti časa. Bilo je enostavno. Popolna vloga, da se lahko počasi vrnem nazaj,"je dejala zvezdnica. Njena iskrena pripoved je tako ena od mnogih, ki so jih medijem zaupala velika imena iz sveta zabave. O svoji izkušnji s koronavirusom so spregovorili tudi Antonio Banderas, Tom HanksterRita Wilson, Kevin Hart, Kanye West, Neil Patrick Harris, Dwayne ' The Rock' Johnson, Alyssa Milano in drugi.