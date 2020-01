Salmo Hayek na snemanju filma Frida napadla in poškodovala opica

V intervjuju je igralka listala po knjigi s svojimi fotografijami in ko se je zagledala v vlogi Fride Kahlo z opico na rami, je dejala: "Ta je iz leta 2002, ko sem snemala film Frida. Bila sem zelo ponosna, da sem prvič v življenju del Voguea. Ta opica, ki se je imenovala Tyson, pa me je med snemanjem napadla in bila sem hudo poškodovana," je pripovedovala. Nato je povedala, da je vseeno zbrala dovolj poguma, da je opici omogočila nadaljevanje snemanja in se z njo celo fotografirala za Vogue. "Upala sem samo, da mi ne bo poškodovala obraza," je dodala.

Hayekova pa si z opicami sicer ni tuja. Leta 2015 je v oddaji Jimmy Kimmel Live! razkrila, da ji je njen igralski kolega Antonio Banderas, nekoč podaril dve opici, ki ju je poimenovala Mariachiin Carolina. Opici bi s Salmo in Antoniem morali nastopiti v Desperadu, vendar so si nato ustvarjalci filma premislili. "Zaljubila sem se vanju," je povedala igralka in dodala, da je bila zelo žalostna, ko so opici odpeljali, saj je z njima preživela veliko časa. "Naslednji dan je bil moj rojstni dan in Banderas mi je podaril veliko škatlo, iz katere sta prišli moji opici. Dal mi je opici ... Živeli sta dolgo časa in bili zelo srečni," je dejala.

"Mariachi je bil zelo prijazen do mene, bil je na nek način zaljubljen vame. Ves čas je želel biti ob meni in Carolina je bila seveda jezna. Ta čarovnica je bila grozna do mene, bila je zelo posesivna. Ko sva se objemala je norela. Imeli smo nekakšen (ljubezenski) tirkotnik," se je takrat še pošalila.