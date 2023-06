Salt Bae po finalu Lige prvakov znova ob igrišču: Spet je želel uničiti slavje

Turški kuharski mojster je znova poskrbel za zgražanje. Salt Bae, ki je za škandal poskrbel že po decembrskem finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju, na katerem je zmagala Argentina, on pa se je želel na vsak način družiti z Messijem in njegovimi soigralci, znova razburja. Vplivnež se je namreč pojavil tudi v Istanbulu na finalni tekmi Lige prvakov, kjer naj bi se znova želel pomešati med zmagovalno ekipo.

Salt Bae, turški kuharski mojster, katerega pravo ime je Nusret Gökçe, se še vedno ni naučil nič iz svojih napak. Vplivneža so namreč opazili pred stadionom v Istanbulu, kjer je potekal finalni obračun Lige prvakov med Manchester Cityjem in Interjem, Salt Bae pa naj bi se po mnenju njegovih kritikov znova skušal prikrasti na igrišče, kjer bi se lahko družil z zmagovalno ekipo.

Vplivneža so v objektive ujeli, kako se smuka okoli stadiona, fotografije pa so hitro zaokrožile po spletu. Številni so med komentarji zapisali, da je bil videti zelo nervozen, nekateri pa menijo, da se je kuhar nameraval po koncu tekme pridružiti zmagovalni ekipi, kot je to storil na svetovnem prvenstvu v Katarju. Fifa je po tem nenavadnem pripetljaju napovedala, da bo to, kako se lahko nepooblaščena oseba prikrade na igrišče, raziskala, verjeten odgovor pa je zaokrožil že nekaj dni pozneje na družbenih omrežjih, saj so na enem od posnetkov v kuharjevi družbi opazili nasmejanega prvega moža Fife Giannija Infantina.

Salt Bae, ki ima na Instagramu več kot 52 milijonov sledilcev, se je decembra prikradel na zelenico, kjer se je fotografiral s pokalom, se pretvarjal, da ga soli, si v usta tlačil medalje, ki so jih dobili igralci, in se fotografiral z nogometaši. Tokrat mu kaj takega ni uspelo. Številni so se mu kmalu po objavi fotografij na družbenih omrežjih posmehovali in pisali, da želi uničiti slavje po tekmi. Kasneje je odšel v hotel, kjer so bili igralci Manchester Cityja, tam pa se mu je uspelo z njimi družiti in se v njihovi družbi tudi fotografirati.

icon-expand Salt Bae v družbi Luisa Figa po finalni tekmi Lige prvakov FOTO: Instagram story