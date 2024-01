Salt Bae znova v središču: Zrezek kar v usta postregel trenerju Arsenala

OGLAS

Mikel Arteta, trener nogometnega kluba Arsenal, je obiskal prestižno restavracijo z zrezki Nusr-et v Dubaju, kjer najdražji zrezek zlatega velikana stane 5000 dirhamov, kar znaša približno 1242 evrov, lastnik pa je nihče drug kot Salt Bae. Videoposnetek prikazuje Arteto, kako gleda Gökçeja med rezanjem dragega zrezka, nato pa mu kuhar kos mesa da kar v usta.

Posnetek je postal popolna uspešnica na družbenih omrežjih, ljudje pa so se kmalu po objavi začeli norčevati iz glavnih akterjev. "Ne, Mikel. Ne jej zrezka z njegove vilice, postal boš meme, Mikel," je komentiral uporabnik družbenega omrežja X, drugi pa se je pošalil na račun kuharskih sposobnosti. "Predstavljajte si, da bi vašega trenerja ujeli, ko ga je hranil Salt Bae," so komentirali navijači FC Barcelone, mnogi pa so se strinjali, da je trenerjev izraz na obrazu povedal več kot besede.

Salt Bae je postal tema svetovnih medijev, ko se je konec leta 2022 pretihotapil na zelenico po tekmi svetovnega prvenstva v nogometu, ki je potekalo v Katarju, in se fotografiral z reprezentanco Argentine in pokalom, ki so ga Argentinci na koncu dvignili. Pokala svetovnega prvenstva v nogometu se namreč smejo dotakniti le izbranci – zmagovalci svetovnega prvenstva in voditelji držav. Dotaknil se je čaše, se pretvarjal, da jo soli, in si medalje stlačil v usta.