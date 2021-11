Sam Asghari: Britney Spears se po končanem skrbništvu počuti odlično

Britney Spears je po 13 letih končno svobodna. Sodnica je pred dnevi tudi uradno razglasila, da zvezdničino življenje ni več pod budnim očesom njenega očeta Jamieja , ki je bil njen uradni skrbnik. Nazaj dobljena svoboda pa pevki sedaj omogoča, da se lahko znova poroči in morda celo poveča družino. Da se Britney počuti zelo dobro, je potrdil tudi njen zaročenec Sam Asghari.

Britney Spears in Sam Asghari

"Pučuti se odlično in tudi sam se počutim zelo dobro. To je najsrečnejši čas najinega življenja. Preprosto uživava," je dejal zvezdničin dolgoletni fant in po novem tudi zaročenec. Razkril je, da se bosta 'prej ali slej' poročila, za podrobnosti pa je zadolžena bodoča nevesta. "Od nje je odvisno. Sedaj je ona tista, ki nosi hlače. Želim si največje poroke na svetu," je še povedal 27-letnik.