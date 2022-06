Sam Asghari: Ko bo otrok pripravljen, bo prišel

Sam Asghari, zaročenec Britney Spears, je odstrnil tančico njunega zasebnega življenja in v intervjuju spregovoril o zaročenkinem splavu, ki ga je doživela pred dvema tednoma. Osebni trener in igralec je delil nekaj podrobnosti še o snubitvi, ki se je zgodila septembra 2021, preden je sodišče zvezdnico razglasilo za uradno svobodno in njenega očeta razrešilo skrbniškega statusa.

Sam Asghari, 28-letni zaročenec Britney Spears, je v intervjuju za revijo GQ najprej poudaril, da ne želi govoriti o zaročenkinem splavu, saj sta novico o tem razkrila le dan pred intervjujem, a je po opombi, da bi lahko pogovor o tej težki temi pomagal tudi drugim, le spregovoril o svojih občutkih. "Optimistična sva glede tega. To je stvar, ki jo doživi veliko ljudi. V tem času sem slišal eno lepo misel, in sicer da bo dojenček prišel, ko bo pripravljen na prihod. In na prihod bo pripravljen ob pravem času," je dejal Asghari in dodal, da si želi postati oče v mladih letih, zato si želi, da bi z Britney čim prej povečala družino. Zvezdnica ima sicer že 16-letnega sina Prestona in 15-letnega sina Jaydna z nekdanjim možem Kevinom Federlinom. Asghari je povedal še, da razmnoževanje daje življenju veselje in to je naslednji korak v njegovem življenju.

icon-expand Sam Asghari FOTO: Instagram

Pevkin zaročenec le redko razkrije kakšno informacijo iz njunega skupnega življenja, a je kljub temu razkril nekaj novih podrobnosti njune septembrske zaroke. Zvezdnico je zaprosil na njunem domu, razmišljal pa je tudi o tem, da bi za dovoljenje poprosil njena sinova ali družino, a si je premislil, saj se je bal, da bi novica tako prej pricurljala v javnost. "Če sem popolnoma iskren, nisem povedal nikomur. Nisem želel, da bi se kdo kakor koli vmešaval na kakršen koli način, tako je bilo vse skupaj le med nama. Imava videoposnetke dogajanja, a so namenjeni samo nama," je še dejal in razkril, da je bila 40-letna pevka šokirana nad snubitvijo, saj je mislila, da ji bo podaril kužka, čeprav imata že štiri pse in eno mačko.

28-letnik je potrdil, da imata že izbran datum poroke, a ga ni razkril, povedal pa je, da je tudi sam sodeloval pri kreiranju zaročnega prstana, pri tem pa se je posvetoval s svojimi sestrami in prijateljem. Povedal je, da si je želel nekaj občutljivega, ne preveč svetlečega, a s posebno brušenim diamantom. "Poznam njen okus, zato sem vedel, da si ne bi želela nekaj velikega ali preveč svetlečega. Zvezdnice imajo običajno več milijonov vredne prstane, ki jih dobijo zastonj, saj jih promovirajo, jaz pa sem želel, da ta nekaj predstavlja. Želel sem si ji ga podariti od srca in da ga ne izdela nek slavni izdelovalec nakita. Izdelalo ga je veliko podjetje, a so ga naredili po mojih željah," je povedal, preden je spregovoril tudi o tem, kaj ju povezuje kot par. Razkril je, da oba uživata v aktivnostih na zraku in dodal, da je pevka zares dobra v košarki in plesu.