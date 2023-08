Sam Asghari potrdil razhod z Britney Spears: Želim ji vse najboljše

"Po šestih letih ljubezni in zavezanosti drug drugemu sva se z ženo odločila, da končava skupno pot. Ohranila bova ljubezen in spoštovanje, ki ju gojiva drug do drugega. Želim ji vse najboljše," je zapis, s katerim je potrdil, da se ločuje od svoje žene Britney Spears, začel Sam Asghari .

Iranski igralec je namreč nedavno vložil zahtevo za ločitev zgolj po letu dni zakona, kot razlog za razhod pa navedel nepremostljive razlike. "Se zgodi. Zdi se mi smešno, da bi prosil za spoštovanje zasebnosti, zato bom vse, vključno z mediji, lepo prosil le, da so prijazni in premišljeni," je še zapisal zvezdnik, ki je v sodnih dokumentih kot uradni datum ločitve navedel 28. julij.

Kmalu po javni naznanitvi ločitve so se v medijih pojavila ugibanja o tem, zakaj sta se zvezdnika razšla. Nekateri viri trdijo, da je bila 41-letnica do svojega nekdanjega moža nasilna. "Britney je Sama napadla v spanju. Zaradi nje je imel modrico okoli očesa in odtise njenih zob na stopalu," je za OK! povedal neznani vir. 29-letnik posledic domnevnega napada že v začetku leta, ko so ga opazili poškodovanega, ni komentiral, niti se ni odzval na obtožbe o tem, da je bila Spearsova do njega nasilna.