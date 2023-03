Sam Neill premagal krvnega raka: Vesel sem, da sem živ

Igralski zvezdnik Sam Neill je v svoji knjigi z naslovom 'Did I ever tell you this?' razkril, da se je leta 2022 boril s krvnim rakom. Odkrili so mu ga v tretjem stadiju, simptome bolezni pa je opazil med promocijo filma Jurski svet: prevlada, ki je izšel marca 2022. 75-letnik je raka sedaj premagal, a bo moral do konca življenja mesečno hoditi na kemoterapije. Igralec je obenem priznal, da mu je v težkih trenutkih pomagalo prav pisanje knjige, čeprav je sicer nikoli ni imel namena napisati.

Sam Neill je predstavil svojo knjigo spominov z naslovom Did I ever tell you this?, v kateri je razkril, da se je lansko leto bojeval s krvnim rakom. "Odkrili so mi ga v tretjem stadiju," je pojasnil zvezdnik. Simptome bolezni je opazil marca lani med promocijo filma Jurski svet: prevlada, ko je prvič zaznal otekle žleze. "Kmalu po tem so mi diagnosticirali angioimunoblastni T-celični limfom," je še dodal.

icon-expand Sam Neill je prve simptome opazil med promocijo filma Jurski svet: prevlada. FOTO: Profimedia

75-letnik je za revijo The Guardian dejal, da bo moral, čeprav je raka premagal, do konca življenja enkrat mesečno hoditi na kemoterapije. "Preprosto sem samo vesel, da sem živ," je še iskreno priznal. Obdobje, ko se je spopadal z rakom, je bilo za zvezdnika franšize Jurski svet in Jurski park zelo naporno. "Ne morem se pretvarjati, da zadnje leto ni bilo težko. Ti temni trenutki so me spodbudili k hvaležnosti. Hvaležen sem za vsak dan posebej in za vse svoje prijatelje," je povedal.

icon-expand Sam Neill v filmu Jurski svet: prevlada s soigralko Lauro Dern. FOTO: Profimedia