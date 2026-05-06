Sam Smith in Christian Cowan naj bi kronala svojo zvezo z zaroko

Los Angeles, 06. 05. 2026 14.08 pred 2 urama 1 min branja 0

E.K.
Christian Cowan in Sam Smith

Britanski pevec Sam Smith in priznani modni oblikovalec Christian Cowan naj bi se po več kot treh letih zveze zaročila. Viri blizu para navajajo, da je šlo za zaseben dogodek, zvezdnika pa vesele novice za zdaj javno še nista komentirala.

Sam Smith naj bi se zaročil s svojim partnerjem, modnim oblikovalcem Christianom Cowanom. Zvezdnika, ki sta skupaj že več kot tri leta, sta se v ponedeljek skupaj udeležila tudi Met Gale, kjer sta s svojima ekstravagantnima videzoma pritegnila ogromno pozornosti, vesele novice pa za zdaj javno še nista komentirala. "Kolikor razumem, je šlo za zasebno zaroko," je za Page Six povedal vir in dodal: "Presrečna sta in, kolikor slišim, sta zelo zaljubljena!"

33-letni pevec, ki se identificira kot nebinarna oseba, je bil z leto mlajšim Cowanom prvič v javnosti opažen decembra 2022, ko sta skupaj obiskala Belo hišo. Bila sta namreč priči tedanjemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu, ko je podpisal zakon o spoštovanju zakonske zveze, ki ščiti pravico porok med pari istega spola in različnih ras.

