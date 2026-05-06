Sam Smith in Christian Cowan naj bi kronala svojo zvezo z zaroko

Sam Smith naj bi se zaročil s svojim partnerjem, modnim oblikovalcem Christianom Cowanom. Zvezdnika, ki sta skupaj že več kot tri leta, sta se v ponedeljek skupaj udeležila tudi Met Gale, kjer sta s svojima ekstravagantnima videzoma pritegnila ogromno pozornosti, vesele novice pa za zdaj javno še nista komentirala. "Kolikor razumem, je šlo za zasebno zaroko," je za Page Six povedal vir in dodal: "Presrečna sta in, kolikor slišim, sta zelo zaljubljena!"
33-letni pevec, ki se identificira kot nebinarna oseba, je bil z leto mlajšim Cowanom prvič v javnosti opažen decembra 2022, ko sta skupaj obiskala Belo hišo. Bila sta namreč priči tedanjemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu, ko je podpisal zakon o spoštovanju zakonske zveze, ki ščiti pravico porok med pari istega spola in različnih ras.
