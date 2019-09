Sam Smith na rdeči preprogi v čevljih z visoko peto

Oblečen je bil v črn smoking, pod katerim je imel čipkasto srajco, svoj videz pa je nadgradil z lakastimi gležnjarji s skoraj sedem centimetrov visoko peto. "Nocoj sem prvič imel obute visoke pete na podelitvi nagrad," je 27-letni Smith zapisal ob fotografiji, ki jo je po dogodku objavil na svojem Instagramu. Potem pa je razložil, zakaj je bila to zanj pomembna prelomnica: "Ravno sem prišel s prečudovitega večera in ko sem hodil proti domu, sem poslušal, kako moje pete udarjajo ob tla. In mislil sem si 'TO!'. Včasih sem mislil, da v tej industriji in pred vsemi nikoli ne bom mogel biti takšen kot sem. Počutil sem se zelo dobro in to sem želel deliti z vami vsemi ter pokazati fotografijo mojih čudovitih Gucci visokih pet."

Oboževalci so bili nad njegovim pogumom navdušeni, ravnodušna pa ni ostala niti glasbenica Demi Lovato, ki je pod fotografijo zapisala: "Zelo sem ponosna nate."