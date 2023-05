Sam Smith prekinil koncert zaradi težav z glasom, zmanjkalo je tudi elektrike

Šest let po bombnem napadu na koncertu Ariane Grande v Manchester Areni so oboževalci Sama Smitha na istem prizorišču doživeli šok ob tem, ko je v dvorani zmanjkalo električne energije. 31-letni pevec je po štirih zapetih pesmih zaradi težav z glasom zapustil oder, prizorišče pa je za 20 minut zajela tema.

Obiskovalci koncerta Sama Smitha so bili najprej presenečeni, nato pa prestrašeni, ko je pevec po štirih pesmih zapustil oder in se nanj ni več vrnil. Oboževalci so nato ostali v dvorani, kjer so ugasnile luči, po 20 minutah pa so jih brez pojasnila, kaj se je zgodilo s Smithom, prosili, da zapustijo dvorano. 31-letnik se je pozneje opravičil z izjavo na družbenem omrežju.

icon-expand Sam Smith ima težave z glasilkami. FOTO: Profimedia

Razočarani oboževalci so se nad dogajanjem pritožili tudi na družbenih omrežjih, eden izmed njih pa je zapisal: "To preprosto ni v redu. Z mojim 13-letnikom sva 20 minut sedela v temi, nato pa še naslednjih 20 minut pri prižganih lučeh, skoraj na dan natančno po tragediji. Pustili ste nas sedeti v temi, med tem pa smo vsi upali, da je s Samom vse v redu. To ste res slabo speljali."

Tudi mnogi drugi obiskovalci koncerta so se v svojih izjavah navezali na tragične dogodke izpred šestih let, ko je v isti areni 22. maja 2017 med koncertom Ariane Grande odjeknila bomba samomorilskega napadalca in vzela 22 življenj. "Z ugasnjenimi lučmi in brez pojasnila. Kako strašno je moralo biti vse to za obiskovalce koncerta Sama Smitha v Manchester Areni, skoraj do dneva natančno po 6. obletnici smrti 22 ljudi," pa je zapisal nekdo drug.

Pevec se je pozneje na družbenem omrežju opravičil oboževalcem in pojasnil, da je virus napadel njegove glasilke: "Iskreno ne vem, kaj naj povem. Pred nekaj tedni sem dobil virus, od takrat pa potujem po Evropi in nastopam na čudovitih koncertih. Na tonski vaji sem se počutil v redu in sem se veselil, da bom tudi v Manchestru pripravil čudovit nastop, na koncu pa bi se mi pridružil še poseben gost."