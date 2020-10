Sam Smith zadovoljen po presaditvi las: To je čudovito

Sam Smith je v videoposnetku za revijo Vogue priznal, da se je pred kratkim prepustil strokovnjakom, ki so opravili poseg transplantacije las. Z rezultatom je zelo zadovoljen, o tej temi pa je spregovoril prvič. ''To je zame zelo delikatna tema. O tem nisem govoril še nikoli prej, zato bom to storil zdaj, saj imam občutek, da mi ni treba ničesar več prikrivati,'' je povedal 28-letni pevec.

''Lepo je imeti lase, vendar tudi če bi bil plešast, bi to znal nositi,''je dodal in povedal, da je tudi plešasto lepo. V posnetku se je razgovoril o pomembnosti nege in ličil, ne glede na spol in starost: ''Ni pomembno, katerega spola si, ličila so sredstvo izražanja in ti dajejo dober občutek.'' Povedal je, da se je v ličila znova zaljubil pred kratkim, ko je spregovoril o tem, da se ne identificira z nobenim od spolov in da je spolno nevtralna oseba.