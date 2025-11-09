Sam Smith zaradi nadlegovanja sovrstnikov s 13 leti na liposukcijo

Sam Smith je odkrito spregovoril o liposukciji, ki jo je prestal pri komaj 13 letih, celotno situacijo pa v podkastu, ki ga vodi igralec Penn Badgley , opisal kot 'nočno moro'. Kot je dejal, je bila povečana telesna teža tista, zaradi katere so se v otroštvu velikokrat norčevali iz njega, sam pa se je odločil za tako drastično rešitev.

"Vedno je bila moja teža. Ko sem bil otrok, mi je bilo zaradi odvečnih kilogramov zelo težko, prav zaradi tega pa so me največkrat zbadali. Ko sem bil star 13 let, sem prestal operacijo. Obstajalo je več razlogov, zakaj sem se tako odločil, ampak ta je bil zagotovo eden od njih. V šoli nisem mogel iti plavati ali se preobleči v garderobi, saj je bila ta pravi pekel. Zato sem pri 13 letih šel na liposukcijo," je povedal 33-letni pevec.

Badgley ga je nato vprašal, kako so se njegovi starši odzvali na sinovo liposukcijo pri tako mladih letih. "Podpirali so me. Skozi celotni proces so mi stali ob strani, saj so videli, kako me celotna stvar hromi," je odgovoril zvezdnik in odkrito priznal, da je bila ta 'prava nočna mora', na koncu pa se je izkazalo, da je bila neučinkovita, saj je nadaljeval s slabimi prehranjevalnimi navadami.