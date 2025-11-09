Sam Smith zaradi nadlegovanja sovrstnikov s 13 leti na liposukcijo

Sam Smith je odkrito spregovoril o liposukciji, ki jo je prestal pri komaj 13 letih, celotno situacijo pa v podkastu, ki ga vodi igralec Penn Badgley, opisal kot 'nočno moro'. Kot je dejal, je bila povečana telesna teža tista, zaradi katere so se v otroštvu velikokrat norčevali iz njega, sam pa se je odločil za tako drastično rešitev.
"Vedno je bila moja teža. Ko sem bil otrok, mi je bilo zaradi odvečnih kilogramov zelo težko, prav zaradi tega pa so me največkrat zbadali. Ko sem bil star 13 let, sem prestal operacijo. Obstajalo je več razlogov, zakaj sem se tako odločil, ampak ta je bil zagotovo eden od njih. V šoli nisem mogel iti plavati ali se preobleči v garderobi, saj je bila ta pravi pekel. Zato sem pri 13 letih šel na liposukcijo," je povedal 33-letni pevec.
Badgley ga je nato vprašal, kako so se njegovi starši odzvali na sinovo liposukcijo pri tako mladih letih. "Podpirali so me. Skozi celotni proces so mi stali ob strani, saj so videli, kako me celotna stvar hromi," je odgovoril zvezdnik in odkrito priznal, da je bila ta 'prava nočna mora', na koncu pa se je izkazalo, da je bila neučinkovita, saj je nadaljeval s slabimi prehranjevalnimi navadami.
"Težko je bilo s hrano in stvarmi. Sama liposukcija je bila prava nočna mora. Dali so mi povoj, ki je bil kot nedrček. Nositi sem ga moral en mesec, prav zaradi njega pa so mi dovolili, da sem lahko bil prvi v vrsti za kosilo, zato sem ga nosil še celo leto. Jedel sem vedno več, operacija pa ni prinesla želenih rezultatov, saj sem preprosto preveč oboževal hrano," je priznal Smith.
Pevec je že leta 2023 v oddaji The Sunday Times spregovoril o boju s kilogrami na očeh javnosti in razkril, da se šele sedaj dobro počuti v svoji koži. "Znotraj naše industrije se zagotovo pojavlja vprašanje, kako naj bi bil videti pop zvezdnik. Ko sem bil star 25 let, sem prišel izčrpan s turneje. Iskal sem vzornike, po katerih bi se zgledoval glede postave. Ko sem šel do bazena, sem se počutil samozavestno, a sem se moral prisiliti, da sem slekel zgornji del. Izplačalo se je, saj ne trpim več za telesno dismorfijo. Izgledam čudovito. Dobil sem nekaj barve, in to na mestih, ki jih sonce nikoli prej ni oplazilo," je takrat dejal.
