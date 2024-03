Sam Taylor-Johnson o možu Aaronu: Bil bi odličen James Bond

Režiserka filmov Petdeset odtenkov sive sicer ni potrdila, ali bo njen mož nastopil v filmu. "Špekulirajte naprej!" se je pošalila in dodala, da bi v resnici tudi njej prav prišlo, če bi zvezdnik nastopil v znani franšizi. "Če bi režirala film o Jamesu Bondu? Uu, bila bi prva režiserka," se je pošalila v The Johnathan Ross Show . 57-letnica je že sodelovala s 33-letnikom v dveh filmih, in sicer v filmu Nowhere Boy – Zgodba o Johnu Lennonu iz leta 2009 in A Million Little Pieces iz leta 2018.

O tem, kdo bi po upokojitvi Daniela Craiga lahko postal sedmi James Bond, se ugiba že vse od leta 2021. V boju za vlogo so poleg zvezdnika omenjena še imena, kot so Cillian Murphy, Idris Elba, Henry Cavill in James Norton. Številni od njih so že javno zatrjevali, da ne bodo oni tisti, ki se bodo preizkusili v čevljih tajnega agenta. Po nedavnem poročanju The Suna je največ možnosti, da bo to postal prav 33-letnik. Da bi bil primeren za to vlogo, se je v enem od intervjujev strinjal celo Pierce Brosnan, ki je med letoma 1995 in 2002 igral Bonda v štirih filmih. "Mislim, da ima človek sposobnosti, talent in karizmo igrati Bonda," je dejal.