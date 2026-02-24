Naslovnica
Tuja scena

Sam vzgojil pet otrok, najstarejša od njih olimpijska prvakinja

Milano, 24. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
arthur liu

Vedno si je želel postati starš, a ker je bil pri 40 letih še vedno samski, se je pač moral znajti drugače. Odločil se je za nadomestno materinstvo, a ne le enkrat, temveč večkrat. Danes je Arthur Liu oče petih otrok, njegovo najstarejšo hčerko Alyso pa smo nedavno spremljali na zimskih olimpijskih igrah v Milanu, kjer ni navduševala le s športnim talentom, temveč tudi s svojo prepoznavno 'dihurjevo' pričesko.

Kjer je volja, je tudi pot, bi lahko rekli za Arthurja Liuja. Danes 60-letni gospod si je celo življenje želel postati oče, a ker je bil pri 40 letih še vedno samski, se je moral znajti drugače. Na srečo danes obstaja veliko načinov, kako okusiti čare starševstva in Liu se je odločil za nadomstno materinstvo. 

Arthur Liu je danes oče petih otrok.
Arthur Liu je danes oče petih otrok.
FOTO: Profimedia

Očitno je biti oče njegovo življenjsko poslanstvo, saj se je po rojstvu prve hčerke, še trikrat odločil za takšno potezo. Danes ima pet otrok Alyso, Seleno in trojčke Julio, Justina in Joshuo. Pri vzgoji mu je pomagala njegova mama, ki se je zaradi sinove želje po otrocih preselila iz Kitajske v Kalifornijo. 

60-letnik se je vedno odločil za anonimne mame, kot je poudaril sam, pa se je namerno odločil za raznolik genetski bazen. Leta 2019 je potrdil, da je bil njegov namen izbrati darovalke kavkaškega porekla. To pomeni, da je pred izbiro genetskega materiala potekal skrbno premišljen proces, usmerjen v doseganje specifičnih ciljev, ki presegajo zgolj biološko spočetje. Njegova izjava odraža moderni trend v reproduktivni medicini, kjer starši včasih želijo vplivati na genetske predispozicije ali fenotipske značilnosti potomcev, seveda v mejah etičnosti in zakonov. To ni le primer personaliziranega starševstva, ampak tudi primer aktivnega in zavestnega sodelovanja v bioloških procesih oblikovanja novega življenja.

Primer Arthurja Liuja dokazuje, da starost in odsotnost partnerja nista ovira pri vzgoji zdrave in srečne družine, če sta prisotni ljubezen in predanost. 

Večkrat je omenjal tudi željo po multikulturni vzgoji. Po njegovih besedah je bilo to del širše strategije za zagotavljanje optimalnega okolja za rast in razvoj njegovih petih otrok. Multikulturna vzgoja v njegovi viziji pomeni, da so otroci izpostavljeni različnim kulturnim vplivom, kar jim pomaga pri razvoju širšega pogleda na svet. Ta pristop se je odražal v celotnem življenjskem slogu in vrednotah, ki jih je Arthur vcepljal svojim otrokom. Ni šlo zgolj za izbiro biološkega materiala, ampak za celovito filozofijo, kako najbolje pripraviti potomstvo na življenje v vedno bolj povezanem svetu, kjer je razumevanje različnosti ključnega pomena za uspeh in srečo.

Preberi še Navdihujoča zgodba dekleta z 'dihurjevo' pričesko

Njegova odločitev poudarja razvoj reproduktivnih tehnologij in spreminjajočih se družbenih norm glede formiranja družine. Arthur Liu si je tako omogočil ustvarjanje svoje sanjske družine preko medicinskih postopkov, kar postaja vse pogostejša praksa po svetu za posameznike in pare, ki ne morejo ali ne želijo imeti otrok po tradicionalni poti. Njegova zgodba osvetljuje kompleksnost sodobnega starševstva in opozarja na raznolikost poti, ki vodijo do ustvarjanja družine.

Arthur je oče Alyse Liu, umetnostne drsalke, ki je letos tekmovala na olimpijskih igrah v Milanu.
Arthur je oče Alyse Liu, umetnostne drsalke, ki je letos tekmovala na olimpijskih igrah v Milanu.
FOTO: Profimedia

Zgodba pa ni zanimiva le zato, ker je oče samohranilec, ki se je za očetovstvo odločil šele pri 40 letih, temveč tudi zato, ker svetovna javnost precej dobro pozna njegovo najstarejšo hčerko. To je namreč Alysa Liu, ki smo jo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah spremljali na ledu, saj že od malega navudšuje kot umetnostna drsalka. 20-letnica pa pozornosti ni pritegnila le s svojimi plesnimi gibi in obrati, ter osvojitvijo kar dveh zlatih medalj, temveč tudi s svojo nenavadno pričesko. Zaradi mešanice svetlih in temnih las se je je namreč prijel vzdevek dekle z 'dihurjevo' pričesko. 

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Alysa Liu Arthur Liu nadomestno materinstvo anonimne darovalke jajčec raznolik genetski bazen samsko starševstvo sodobna družina

