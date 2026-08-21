Samantha iz Seksa v mestu dopolnila 70 let

Kim Cattrall se je v dolgi karieri podpisala pod številne vloge, med drugim je zaigrala v komediji Manekenka, uspešnici Policijska akademija, znanstveni fantastiki Zvezdne steze 6: Nepoznana dežela in družinskem filmu Princesa na ledu. Zaigrala je tudi v serijah Glamorous, Filthy Rich in How I Met Your Father, a svoj pečat v zgodovini popularne kulture je pustila prav s Samantho Jones v kultni seriji Seks v mestu.
Lik strokovnjakinje za odnose z javnostmi, ki odprto govori o svoji seksualnosti, neodvisnosti od partnerja, samozavesti in neoziranju na družbene norme, je v devetdesetih letih zatresel javnost. Cattrall je šele pred kratkim razkrila, da je vlogo kar štirikrat zavrnila. Takrat 41-letna igralka je namreč dvomila, da jo bodo gledalci še pripravljeni sprejeti kot izrazito seksualno žensko. Zgodilo se je ravno nasprotno – Samantha Jones je pri mnogih gledalcih postala najljubši izmed štirih glavnih likov v seriji.
Številne je zato užalostilo dejstvo, da se Cattrall zaradi spora s soigralkami Sarah Jessico Parker, Cynthio Nixon in Kristin Davis ter ustvarjalcem serije In kot bi mignil Michaelom Patrickom Kingom ni vrnila v obuditev zgodbe. Nastopila je zgolj v krajšem prizoru, ki ga je posnela ločeno od preostale zasedbe. Serija tudi zaradi odsotnosti enega od glavnih likov ni uživala takšnega uspeha kot njena predhodnica in se je po treh sezonah predčasno zaključila.
Zaradi slabe krvi med zvezdnicami luči sveta prav tako ni ugledal tretji film Seks v mestu. Prav Cattrall je bila tista, ki je dala javno vedeti, da soigralke niso bile prijateljice, temveč zgolj sodelavke. Prah je dvignila tudi po tragični smrti brata. Spomnimo, ko ji je Sarah Jessica Parker javno izrekla sožalje, jo je Kim označila za kruto hinavko ter ji sporočila, da ni ne njena družina in ne prijateljica.
Kim Cattrall je svojo srečo našla drugje. Konec preteklega leta je pred oltar stopila z dolgoletnim partnerjem Russellom Thomasom, na intimni slovesnosti v Londonu pa je bilo zgolj 12 svatov, med katerimi so bili družinski člani in najtesnejši prijatelji. Dolgoletni par se je spoznal leta 2016 na medijski hiši BBC, kjer je 55-letnik delal kot tonski tehnik, zvezdnica pa je gostovala v eni od epizod oddaje Woman's Hour.
Kljub vsemu, kar se je zgodilo za kamerami, serija Seks v mestu še danes ostaja ena najbolj opevanih TV-vsebin, ki jo odkrivajo vedno nove generacije. Lik Samanthe Jones pa kljub dejstvu, da je serija 'stara' 28 let, ostaja v srcu mnogih.
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