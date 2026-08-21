Samantha iz Seksa v mestu dopolnila 70 let

Kim Cattrall se je v dolgi karieri podpisala pod številne vloge, med drugim je zaigrala v komediji Manekenka, uspešnici Policijska akademija, znanstveni fantastiki Zvezdne steze 6: Nepoznana dežela in družinskem filmu Princesa na ledu. Zaigrala je tudi v serijah Glamorous, Filthy Rich in How I Met Your Father, a svoj pečat v zgodovini popularne kulture je pustila prav s Samantho Jones v kultni seriji Seks v mestu.

Kim Cattrall (druga z leve) s preostalimi zvezdnicami Seksa v mestu. FOTO: Profimedia

Lik strokovnjakinje za odnose z javnostmi, ki odprto govori o svoji seksualnosti, neodvisnosti od partnerja, samozavesti in neoziranju na družbene norme, je v devetdesetih letih zatresel javnost. Cattrall je šele pred kratkim razkrila, da je vlogo kar štirikrat zavrnila. Takrat 41-letna igralka je namreč dvomila, da jo bodo gledalci še pripravljeni sprejeti kot izrazito seksualno žensko. Zgodilo se je ravno nasprotno – Samantha Jones je pri mnogih gledalcih postala najljubši izmed štirih glavnih likov v seriji. Številne je zato užalostilo dejstvo, da se Cattrall zaradi spora s soigralkami Sarah Jessico Parker, Cynthio Nixon in Kristin Davis ter ustvarjalcem serije In kot bi mignil Michaelom Patrickom Kingom ni vrnila v obuditev zgodbe. Nastopila je zgolj v krajšem prizoru, ki ga je posnela ločeno od preostale zasedbe. Serija tudi zaradi odsotnosti enega od glavnih likov ni uživala takšnega uspeha kot njena predhodnica in se je po treh sezonah predčasno zaključila.

Igralka Kim Cattrall praznuje okrogli jubilej. FOTO: Profimedia