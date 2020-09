Samozavestna Selena se tri leta po operaciji ne sramuje več brazgotine

Leta 2017 je Selena Gomez prestala presaditev ledvice, zdaj pa je prvič na Instagramu s sledilci delila brazgotino. Priznala je, da je samozavestnejša kot še nikoli, revija Time pa jo je uvrstila med 100 najbolj vplivnih ljudi letošnjega leta.

"Spomnim se, da mi je bilo po presaditvi ledvice izredno težko pokazati brazgotino. Nisem želela, da bi bila na fotografijah, kjer sem nosila pomanjkljiva oblačila, ki so razkrila preveč. Zdaj pa sem bolj samozavestna kot še nikoli in ponosna na to, kdo sem in kar sem preživela,"je ob fotografiji na Instagramu, na kateri ima oblečene kopalke in kaže brazgotino, zapisala Selena Gomez.

Maja 2019 je glasbenica začela sodelovati z modno hišo, kjer oblikujejo kopalke. Povedala je, da je eden od modelov kopalk nastal v luči lastne izkušnje skrivanja brazgotine."Oblikovala sem kopalke z visokim pasom. Po presaditvi ledvice so mi zelo ugajale in počutila sem se udobno," je povedala ob promocijo nove kolekcije. O operaciji je prvič spregovorila leta 2017, ko je pojasnila vzrok za prizadete ledvice. Leta 2015 so ji namreč diagnostiricirali avtoimuno bolezen, lupus. Pri njenih zdravstvenih težavah pa ji je na pomoč priskočila prijateljica, ki se ji je glasbenica večkrat zahvalila:"Ne nazadnje pa ne najdem besed, da bi opisala in se zahvalila moji čudoviti prijateljici Francii Raisi. Dala mi je ultimativno darilo, saj se je žrtvovala tako, da mi je podarila svojo ledvico. Neverjetno sem blagoslovljena. Tako te imam rada, sestra." Za revijo W Magazine je Raisa povedala, da so ji po operaciji sporočili, da je Selena morala prestati še eno operacijo, ker se ji je ledvica zasukala in predrla arterijo. "Morali so jo odpeljati na nujno operacijo in ji odstraniti veno iz noge in jo vstaviti kot podporo ledvici,"je pojasnila, zato ima namreč brazgotino na notranji strani stegna.

icon-expand Selena Gomez je bila v zadnjem letu zelo uspešna. FOTO: Profimedia