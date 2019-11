Samozavestno odvrgel vsa oblačila

Britanski glasbenik Liam Payne , ki ga nekateri poznajo tudi kot nekdanjega izbranca pevke Cheryl, s katero imata dveletnega sina Beara , se je zdaj preizkusil v vlogi fotomodela. Sprejel je mamljivo ponudbo priljubljene in priznane znamke spodnjega perila ter med poziranjem na ogled postavil svoje mišičasto in izklesano telo.

Poleg uradnih fotografij pa so se na Instagramovem profilu fotografa Merta Alasa – polovica fotografskega dvojca, ki slovi po nazivu Mert & Marcus – znašli fotografiji iz zakulisja snemanja, ki sta še bolj vroči in na katerih je mladi zvezdnik povsem razgalil svoje telo.

"Na snemanju je bilo prisotno veliko tekile in na koncu je bilo precej več golote, kot sem pričakoval – tako zame kot za Stello. Tudi ona je bila namreč gola. In ves čas sem si govoril: 'Ne glej!' Za menoj je namreč ležala povsem gola in jaz sem razmišljal le o tem, da ne smem pogledati nazaj."

Dodal je še, da se je v enem trenutku počutil praznega: "Ko sem po fotografiranju sedel zunaj in kadil, me je prešinilo, da sem v resnici snemal nekaj, kar spominja na mehko pornografijo. Za kar me bo mama ubila, ampak po drugi strani pa ne vem, kako daleč bo to šlo ... To je bilo samo prvo snemanje!"

Več utrinkov v priloženi fotogaleriji: