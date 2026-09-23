Samska Maja Šuput rojstni dan praznovala v spodnjem perilu v Londonu

"No, tako ... pa se je spet pokazalo, da so leta samo številka," je ob objavi vročih fotografij zapisala Maja Šuput. Novopečena 47-letnica, ki bi ji marsikdo pripisal polovico let manj, kot jih realno šteje, pa ob svojem rojstnem dnevu ni pozabila na svoje oboževalce.
S sledilci je delila zapeljive fotografije, na katerih pozira brezhibno naličena, v črnem spodnjem perilu in z navijalkami v laseh. V rokah drži rojstnodnevno torto, na eni od fotografij, v kateri je odeta v krzno, pa tudi kozarec penine. S fotografijami je Hrvatica znova pokazala svoje izklesano telo, s katerim buri moško domišljijo.
Pevka, ki se je nedavno sicer razšla z nekdanjim sanjskim moškim Hrvaške Šimom Elezom, svoje pretekle zveze nikakor ne objokuje. Več kot očitno je srečno samska, moški pa jo oblegajo na vsakem koraku, a do sedaj nove zveze še ni potrdila.
V London je po poročanju hrvaških medijev sicer odpotovala v družbi Emila Tedeschija mlajšega, sina znanega poslovneža, za katerega se že namiguje, da je njen novi izbranec. A zvezdnica govoric ni komentirala, saj si je ob rojstnem dnevu raje privoščila izlet v britansko prestolnico in raziskovanje njenih znamenitosti ter kulinarike.
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