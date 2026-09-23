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Tuja scena

Samska Maja Šuput rojstni dan praznovala v spodnjem perilu v Londonu

London, 23. 09. 2026 08.01 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
K.A.
maja šuput

Da so za Majo Šuput leta samo številka, je hrvaška pevka znova potrdila z objavo zapeljivih fotografij v črnem spodnjem perilu. Vročo objavo na družbenih omrežjih, na kateri pozira s torto in kozarcem penine, je opremila prav z napisom, da ji leta niso pomembna, razkrila pa je tudi, da je 47. rojstni dan proslavila ob raziskovanju britanske prestolnice.

"No, tako ... pa se je spet pokazalo, da so leta samo številka," je ob objavi vročih fotografij zapisala Maja Šuput. Novopečena 47-letnica, ki bi ji marsikdo pripisal polovico let manj, kot jih realno šteje, pa ob svojem rojstnem dnevu ni pozabila na svoje oboževalce.

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S sledilci je delila zapeljive fotografije, na katerih pozira brezhibno naličena, v črnem spodnjem perilu in z navijalkami v laseh. V rokah drži rojstnodnevno torto, na eni od fotografij, v kateri je odeta v krzno, pa tudi kozarec penine. S fotografijami je Hrvatica znova pokazala svoje izklesano telo, s katerim buri moško domišljijo.

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Pevka, ki se je nedavno sicer razšla z nekdanjim sanjskim moškim Hrvaške Šimom Elezom, svoje pretekle zveze nikakor ne objokuje. Več kot očitno je srečno samska, moški pa jo oblegajo na vsakem koraku, a do sedaj nove zveze še ni potrdila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V London je po poročanju hrvaških medijev sicer odpotovala v družbi Emila Tedeschija mlajšega, sina znanega poslovneža, za katerega se že namiguje, da je njen novi izbranec. A zvezdnica govoric ni komentirala, saj si je ob rojstnem dnevu raje privoščila izlet v britansko prestolnico in raziskovanje njenih znamenitosti ter kulinarike.

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KOMENTARJI10

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Maček2
23. 09. 2026 09.14
Ta gospa pa izgleda čisto drugačna kot izpred mnogo let.Če nebi videla naslova si neni mislila,da je to ona
Odgovori
0 0
Maček2
23. 09. 2026 09.14
nebi
Odgovori
0 0
rogla
23. 09. 2026 09.12
Soseda Mary vsak dan "praznuje" v spodnjem perilu (sveže opranem) ...
Odgovori
0 0
Slash
23. 09. 2026 09.10
Kakva lepotička!
Odgovori
-1
0 1
anabanana
23. 09. 2026 09.05
Prenos iz družbenih omrežij🤮, kaj pa v Sloveniji novega?????
Odgovori
0 0
Hind Rami Iyad Rajab
23. 09. 2026 08.39
težko bi našli bolj antipatično samovšečno in plastično žensko...le kdo to oblega
Odgovori
+4
4 0
Samo navijač
23. 09. 2026 08.32
Ahahaha da te sr.... za tako objavo. Podn je ze dosezen ??.
Odgovori
+4
4 0
300 let do specialista
23. 09. 2026 08.24
A jajca zna cvret?
Odgovori
+5
5 0
Hind Rami Iyad Rajab
23. 09. 2026 08.40
sama pravi da ne ...za vse ima menda gospodinjo, ker ona tega noče početi in ji ni treba.. njena izjava
Odgovori
+2
2 0
zajfa
23. 09. 2026 08.20
Dokler obstaja plastična kirurgija in make up ji itak leta niso pomembna; če odstranimo vse to, jo lastna mama ne bi prepoznala. :))
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+4
4 0
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