Samski Romeo Beckham delil fotografijo iz savne in pokazal mišičasto telo

Da so imeli otroci Davida in Victorie Beckham neverjetne predispozicije, da postanejo lepi in uspešni, razkriva že sam pogled na simpatična zakonca. Svojih talentov in lepotnih genov, ki jih je podedoval, se brez dvoma zaveda tudi mladi Romeo Bekcham, ki že uspešno stopa po očetovih nogometnih stopinjah. A ne le to, postavni mladenič zelo rad tudi pozira, brez težav pa odvrže oblačila in pokaže svoje natrenirano telo.