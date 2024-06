Samski Sean Penn je navdušen: Nikoli več ne bom imel zlomljenega srca

Sean Penn je iz dneva v dan bolj navdušen nad dejstvom, da je samski. 63-letni igralec je v intervjuju za The New York Times razkril, svoj pogled na romantiko. "Samo svoboden sem. Če bom v razmerju, bom še vedno svoboden ali pa ne bom v njem in ne bom prizadet. Mislim, da mi romanca ne bo več zlomila srca."

Zvezdnik se je leta 1985 poročil z Madonno, njun zakon pa je trajal zgolj štiri leta. Leta 1996 se je nato poročil z Robin Wright, s katero imata 33-letno hčerko Dylan Frances Penn in 30-letnega sina Hopperja Jacka Penna. Po njuni ločitvi leta 2010 se je deset let kasneje poročil z avstralsko igralko Leilo George. Nekaj meecev kasneje je zvezdnica vložila zahtevo za ločitev, postopek pa je bil zaključen aprila, leta 2022. Romantično je bil povezan tudi s Charlize Theron, Scarlett Johansson in igralko Olgo Korotjajeva.

Medtem ko je razmišljal o svojem ljubezenskem življenju, se je dvakratni dobitnik oskarja spomnil različnih primerov, ki mu v zvezah niso ugajali, med drugim: "večkrat so bile prva stvar, ki sem jih zjutraj videl, oči, ki se sprašujejo, kaj bom naredil, da jih osrečim tisti dan. Redkokdaj so mi to povrnile." Enega od svojih zakonov pa je primerjal kar z resničnostnimi oddajami, saj naj bi bilo v njem toliko drame."V eni od mojih zakonskih zvez je bil hrup v ozadju, kot v oddaji Prave gospodinje z Beverly Hillsa ali kot v resničnosti oddaji Otok ljubezni. Sploh nisem bil v sobi - tega ne govorim zato, da bi bil srčkan - umiral sem, čutil sem kako se moje srce in možgani krčijo," je rekel in zaključil:"To je bil napad."

Igralec je še povedal, da so mu njegove prijateljice, ki so "lepe, čudovite osebe, čudovite s svojimi partnerji ali samske", pokazale, da "odnosi ne smejo biti dramatični ali izčrpavajoči." Filmski zvezdnik je za publikacijo poudaril, da ne mara več drame v zvezah in da se izogiba obiskom bogov travme.