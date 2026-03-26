Tuja scena

Samuraj Lewis Hamilton ponovno v akciji: Hvala, Tokio!

Tokio, 26. 03. 2026 12.02

Avtor:
K.A.
lewis hamilton

Lewis Hamilton je človek, ki ga zanima izjemno veliko stvari, predvsem pa ima rad izzive in raziskovanje tujih dežel. Mesta, ki jih obišče v sklopu dirk formule 1, vedno rad razišče in spoznava lokalne običaje. Na Japonskem se je preizkusil v borilnih veščinah, se spopadel s sabljami in priznal, da ga je učna ura pri legendarnem senseju vrnila v čas, ko je tudi sam treniral karate.

Lewis Hamilton živi svoje življenje na polno, zato vsak prosti trenutek, ki ga ne preživi na dirkaški stezi, izkoristi za druženje z ljudmi, ki mu nekaj pomenijo, ali učenje in raziskovanje novih stvari. Pred Veliko nagrado Japonske se je tako pridružil mojstrom borilnih veščin.

"Nazaj v dodžu. Neverjetno je imeti uro s Tetsurom Shimaguchiuchijem, legendarnim samurajem," je na Instagramu zapisal ob galeriji fotografij in posnetkov iz telovadnice, v kateri je preizkusil svoje znanje borilnih veščin. Kot je še razkril v opisu, ga je pod svoje okrilje vzel mojster, ki je koreografiral vse prizore mečevanja v filmu Ubila bom Billa. "Film je nor. Eden mojih najljubših filmov vseh časov," je priznal dirkaški zvezdnik.

Dirka za Veliko nagrado Japonske bo potekala ta konec tedna, in sicer med 27. in 29. marcem.

Ob učni uri so 41-letnika spomini popeljali nazaj v preteklost, ko je kot majhen otrok treniral karate. "Najprej sem začel z uro, da bi se lažje spopadel z nasilneži v šoli. Naučil sem se več kot le, kako se braniti, saj mi je vcepil disciplino, spoštovanje in ponižnost. Sedem let sem vsak teden hodil na ure in vsaka ura se je začela s klečanjem in priklanjanjem našemu senseiju. Enako sem storil včeraj, ko sem začel uro s Tetsurom," je obujal spomine.

V zaključku opisa je še priznal, da je neverjetno, da se krog v življenju vedno sklene. "Ko sem bil mlajši, nisem razumel, zakaj smo se morali priklanjati, toda ko sem odrasel in se naučil spoštovati tradicijo, sem začel ceniti lepoto te geste," je priznal in se zahvalil za tako lepo dobrodošlico v deželi vzhajajočega sonca: "Hvala, sensei, in hvala Tokiu za lepoto, kulturo in topel sprejem." Zvezdnika so sicer v začetku tedna že opazili v mestu, ko se je z roko v roki sprehajal s Kim Kardashian.

lewis hamilton formula 1 vn japonske samuraj karate spomini borilne veščine

Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Kako se rešiti zaprtja
Kako se rešiti zaprtja
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Ta kviz razkrije, ali res poznate svojo hrano
Ta kviz razkrije, ali res poznate svojo hrano
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
