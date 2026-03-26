Samuraj Lewis Hamilton ponovno v akciji: Hvala, Tokio!

Lewis Hamilton živi svoje življenje na polno, zato vsak prosti trenutek, ki ga ne preživi na dirkaški stezi, izkoristi za druženje z ljudmi, ki mu nekaj pomenijo, ali učenje in raziskovanje novih stvari. Pred Veliko nagrado Japonske se je tako pridružil mojstrom borilnih veščin.

"Nazaj v dodžu. Neverjetno je imeti uro s Tetsurom Shimaguchiuchijem, legendarnim samurajem," je na Instagramu zapisal ob galeriji fotografij in posnetkov iz telovadnice, v kateri je preizkusil svoje znanje borilnih veščin. Kot je še razkril v opisu, ga je pod svoje okrilje vzel mojster, ki je koreografiral vse prizore mečevanja v filmu Ubila bom Billa. "Film je nor. Eden mojih najljubših filmov vseh časov," je priznal dirkaški zvezdnik.

Dirka za Veliko nagrado Japonske bo potekala ta konec tedna, in sicer med 27. in 29. marcem.

Ob učni uri so 41-letnika spomini popeljali nazaj v preteklost, ko je kot majhen otrok treniral karate. "Najprej sem začel z uro, da bi se lažje spopadel z nasilneži v šoli. Naučil sem se več kot le, kako se braniti, saj mi je vcepil disciplino, spoštovanje in ponižnost. Sedem let sem vsak teden hodil na ure in vsaka ura se je začela s klečanjem in priklanjanjem našemu senseiju. Enako sem storil včeraj, ko sem začel uro s Tetsurom," je obujal spomine.