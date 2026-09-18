San Sebastian v znamenju mednarodnega filmskega festivala

Za zlato školjko za najboljši film se med drugim potegujeta miniserija My Sad Dead čilskega režiserja Pabla Larraina , ki temelji na zgodbah argentinske pisateljice Mariane Enriquez , ameriški filmski ustvarjalec Jesse Eisenberg pa se tokrat predstavlja s svojo tretjo celovečerno produkcijo The Debut . Eisenberg je znan tudi po vlogi v filmu Socialno omrežje iz leta 2010. O filmih, ki se potegujejo za glavne nagrade, odloča žirija pod vodstvom ameriškega režiserja Ire Sachsa , poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Kot so zapisali v utemeljitvi nagrad, je Herzog, katerega kariera se razteza čez šest desetletij, postal ena najvplivnejših osebnosti sodobnega filma. Ustvaril je izjemen filmski opus, ki ga zaznamujejo obsesije, ekstremne situacije in protislovja človeške narave. V njegovih filmih, tako igranih kot dokumentarnih, nastopajo sanjači in osvajalci, ki se soočajo z ekstremnimi pokrajinami in silami, nad katerimi nimajo nadzora.

"Watts združuje neodvisne filme z velikimi produkcijami tako na velikem kot na malem platnu," pa so zapisali o nagrajenki ter jo označili za eno najbolj nadarjenih in nagrajenih igralk svoje generacije. Britansko-avstralska igralka si je prislužila dve nominaciji za oskarja za vlogi v filmih 21 gramov (2003) mehiškega režiserja Alejandra Gonzaleza Inarrituja in Nemogoče (2012) španskega režiserja Juana Antonia Bayone.

Izven tekmovalnega programa se Brad Pitt predstavlja z vlogo v trilerju Heart of the Beast režiserja Davida Ayerja. V njem igra vojaškega častnika, ki doživi letalsko nesrečo ter na Aljaski obtiči s svojim psom.

Med pričakovanimi velikimi imeni iz sveta filma so še Marion Cotillard, Orlando Bloom, Ricardo Darín, Jeremy Irons, Rami Malek in Diego Luna.