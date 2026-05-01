Sandali, ki to niso: Chanel z modnim kosom razdelil javnost

Francoska modna hiša Chanel je predstavila novo kolekcijo oblačil in modnih dodatkov, med katerimi so največ pozornosti poželi sandali brez podplata. Čevlji, sestavljeni le iz petnega dela in vezalk, so javnost razdelili na tiste, ki so nad modnim kosom navdušeni, in tiste, ki ne vidijo smisla v sandalu, ki to dejansko ni.

Za sandale, katerih zasnova je "namerno nepopolna", so uporabniki na družbenih omrežjih zapisali: "To je kazalnik recesije, Chanel je izdal le polovico čevlja." Med komentarji je bilo moč prebrati tudi: "To sploh ni čevelj, kaj se tukaj dogaja?" Zaokrožila je tudi šala: "Kako lahko naredimo ženske čevlje še bolj neudobne in manj praktične? Chanel ve."

"Ali lahko nekdo prosim nosi to na ulicah New Yorka, nato pa še na podzemni železnici in vlaku? Prosim, posnemite stopala, ko pridete domov," je pripomnil eden od uporabnikov. Med komentarji so se našli tudi tisti, ki so pohvalili delo modnega oblikovalca Matthieua Blazyja: "Genialno je, tako moderno, briljantno!"

Zaenkrat še ni znano, kako globoko bo treba za par sandalov brez podplata seči v žep.