Tuja scena

Sandali, ki to niso: Chanel z modnim kosom razdelil javnost

Biarritz, 01. 05. 2026 09.26 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.M.
Sandali modne hiše Chanel

Med najnovejšo kolekcijo modne hiše Chanel so tudi sandali, ki pa so vse prej kot navadni. Kupec bo namreč ob nakupu prejel le 'polovico' čevlja, saj sandali nimajo podplata, temveč le petni predel in vezalke, s katerimi se nenavadno obuvalo zaveže okoli gležnja. "To sploh ni čevelj, kaj se tukaj dogaja?" je zmedena javnost.

Francoska modna hiša Chanel je predstavila novo kolekcijo oblačil in modnih dodatkov, med katerimi so največ pozornosti poželi sandali brez podplata. Čevlji, sestavljeni le iz petnega dela in vezalk, so javnost razdelili na tiste, ki so nad modnim kosom navdušeni, in tiste, ki ne vidijo smisla v sandalu, ki to dejansko ni.

FOTO: Profimedia

Za sandale, katerih zasnova je "namerno nepopolna", so uporabniki na družbenih omrežjih zapisali: "To je kazalnik recesije, Chanel je izdal le polovico čevlja." Med komentarji je bilo moč prebrati tudi: "To sploh ni čevelj, kaj se tukaj dogaja?" Zaokrožila je tudi šala: "Kako lahko naredimo ženske čevlje še bolj neudobne in manj praktične? Chanel ve."

"Ali lahko nekdo prosim nosi to na ulicah New Yorka, nato pa še na podzemni železnici in vlaku? Prosim, posnemite stopala, ko pridete domov," je pripomnil eden od uporabnikov. Med komentarji so se našli tudi tisti, ki so pohvalili delo modnega oblikovalca Matthieua Blazyja: "Genialno je, tako moderno, briljantno!"

Zaenkrat še ni znano, kako globoko bo treba za par sandalov brez podplata seči v žep.

sandali chanel modna revija kolekcija podplat

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Verus
01. 05. 2026 10.26
Če niso sandali, zakaj potem naziv sandali in potem dodatek, "ki to niso"? Če nekaj nekaj ni, čemu potem dajati temu naziv tistega. kar ni?
Prelepa Soča
01. 05. 2026 09.58
Boso "obuvalo", samo z jermenčki, je bilo moderno že v moji mladosti, pred cca 60 leti.
presnet
01. 05. 2026 09.56
Dokler bodo bogati imeli preveč denarja, bodo dizajnerji delali neuporabne kramarije.
ajdanakolesu
01. 05. 2026 09.43
Super so, peta na denarju, podplati po nesnagi ulice ! Končno bodo lepotice stopile na realnost.
