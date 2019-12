Sandra Bullock in njen izbranec spita v ločenih posteljah

Priljubljena igralkaSandra Bullock vsak dan hodi spat ob 21. uri in ne ponočuje za razliko od svojega 53-letnega fotografa Bryana Randalla. Zaljubljenca domnevno spita v ločenih posteljah, a vendar to nima veze z njunim partnerskim odnosom, ampak s spalnimi navadami in igralkinim življenjskim slogom.

"Krepčilni spanec je za Sandro skoraj obvezen. Dogovori glede ločenega spanja so bili pri vsaki njeni zvezi obvezni. Tudi ko je bila poročena z nekdanjim partnerjem Jessejem Jamesom. Bryan je nočna ptica in ne gre spat pred polnočjo. Tako da gre Sandra zjutraj že od doma, ko on on šele vstane," je povedal vir za Radar Online. Med drugim je vir še dodal, da zvezdnica ne glede na to, ali snema film ali ne, vstaja še pred zoro, saj se otrokom rada pridruži pri zajtrku.