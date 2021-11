Sandra Bullock med pripravami na nov film spoznala, kako postati boljša mati

Sandra Bullock je v nedavnem intervjuju razkrila, kako so se priprave na njen nov film spremenile v življenjsko lekcijo in ji pokazale, kako postati boljša mati. Zvezdnica v filmu The Unforgivable, ki prihaja v kina 24. novembra, igra zapornico, ki se poskuša znova vključiti v družbo.

57-letna Sandra Bullock v novem filmskem projektu igra žensko, ki je odslužila zaporno kazen in se skuša ponovno vključiti v družbo. Igralka se je med pripravami na vlogo srečala z zapornicami, njihove zgodbe pa so jo navdahnile in ji pokazale, kako lahko postane boljša mati. Zvezdnica ima dva posvojena otroka, hči pa je bila nekaj časa tudi v rejništvu.

icon-expand Sandra Bullock FOTO: Profimedia

"Zgodba ene izmed zapornic me je tako ganila, da sem si v spomin nanjo dala narediti tetovažo. Pomagala mi je, da bolje razumem svojo hčer," je razkrila igralka, ki je leta 2015 posvojila deklico Lailo, ki je bila v rejništvu v Louisiani. "Tudi ona je bila v rejniškem sistemu in v njeni zgodbi so bile podobnosti s hčerinimi izkušnjami, ob katerih je dejala, da so se zgodile tudi njej," je še povedala zvezdnica.

Razkrila je, da jo presenetilo lastno spoznanje: "Ko sem prišla domov, sem si rekla 'Kako je možno, da sem šla k njim po njihove zgodbe, vrnila pa sem se kot boljša mati?'" 57-letnica ima poleg 9-letne hčerke še 11-letnega sina Louisa, ki ga je posvojila leta 2010. Spregovorila je tudi o tetovaži, ki je nastala v spomin na eno izmed zapornic. "Je bodeča žica, na kateri je metulj," je razkrila in dodala, da so zgodbe zapornic v njej vzbudile potrebo po tem, da razkrije resnico o njihovih življenjih in zakaj so pristale za zapahi.