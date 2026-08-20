Sandra Bullock naredila izjemo in na družinskih fotografijah pokazala otroka

Sandra Bullock je na družbenem omrežju delila fotografije poletnih utrinkov, na njih pa pokazala tudi svoja otroka, 16-letnega Louisa in 12-letno Lailo, ki ju je posvojila v svojih poznih 40. letih. "Prijatelji, družina, zabava, ribice, kosmatinci in služba," je pripisala 62-letna zvezdnica filma Lepotica pod krinko.

Sandra Bullock je poletje preživela z družino in prijatelji. FOTO: Instagram

Kot je razvidno iz fotografij, je igralka s sestro Gesine Bullock-Prado obiskala grob staršev, rojstni dan je praznovala s torticami, okrašenimi kot šopek rož, uživala je v naravi in se s čolnom v družbi otrok spustila po reki. Med prijatelji, ki jih je omenila, sta bila tudi igralec Jason Bateman s soprogo Amando, zvezdnica pa je delila tudi njihovo skupno fotografijo.

Bullockova je marca 2022 sporočila, da se za nekaj časa umika, saj se bo posvetila družini. "Svoje delo jemljem zelo resno," je takrat dejala za Entertainment Tonight in dodala, da njena služba terja 24-urni delavnik. "Sedaj pa si želim dan preživeti le s svojima otrokoma in družino," je še povedala in se pošalila, da jim bo vedno na voljo in poskrbela za vse njihove potrebe.

Igralka je otroka vzgajala skupaj z dolgoletnim partnerjem Bryanom Randallom. Ta je po triletnem boju z boleznijo ALS, o kateri v javnosti ni govoril, avgusta 2023 umrl. Bullockova se sedaj vrača na velika platna z drugim delom filma Čarovnice za vsak dan, v katerem je nastopila z Nicole Kidman.