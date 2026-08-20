Sandra Bullock naredila izjemo in na družinskih fotografijah pokazala otroka

Sandra Bullock je na družbenem omrežju delila fotografije poletnih utrinkov, na njih pa pokazala tudi svoja otroka, 16-letnega Louisa in 12-letno Lailo, ki ju je posvojila v svojih poznih 40. letih. "Prijatelji, družina, zabava, ribice, kosmatinci in služba," je pripisala 62-letna zvezdnica filma Lepotica pod krinko.
Kot je razvidno iz fotografij, je igralka s sestro Gesine Bullock-Prado obiskala grob staršev, rojstni dan je praznovala s torticami, okrašenimi kot šopek rož, uživala je v naravi in se s čolnom v družbi otrok spustila po reki. Med prijatelji, ki jih je omenila, sta bila tudi igralec Jason Bateman s soprogo Amando, zvezdnica pa je delila tudi njihovo skupno fotografijo.
Bullockova je marca 2022 sporočila, da se za nekaj časa umika, saj se bo posvetila družini. "Svoje delo jemljem zelo resno," je takrat dejala za Entertainment Tonight in dodala, da njena služba terja 24-urni delavnik. "Sedaj pa si želim dan preživeti le s svojima otrokoma in družino," je še povedala in se pošalila, da jim bo vedno na voljo in poskrbela za vse njihove potrebe.
Igralka je otroka vzgajala skupaj z dolgoletnim partnerjem Bryanom Randallom. Ta je po triletnem boju z boleznijo ALS, o kateri v javnosti ni govoril, avgusta 2023 umrl. Bullockova se sedaj vrača na velika platna z drugim delom filma Čarovnice za vsak dan, v katerem je nastopila z Nicole Kidman.
ALS oziroma amiotrofična lateralna skleroza je progresivna nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači. Bolezen povzroči postopno odmiranje motoričnih nevronov, kar vodi do izgube nadzora nad hotenimi mišicami. Posledično bolniki postopoma izgubijo sposobnost gibanja, govora, požiranja in na koncu dihanja, medtem ko kognitivne funkcije običajno ostanejo ohranjene.
Nicole Kidman je ena najbolj prepoznavnih in cenjenih avstralsko-ameriških igralk ter filmskih producentk. V svoji bogati karieri je prejela številne prestižne nagrade, vključno z oskarjem za vlogo v filmu Ure do večnosti. Znana je po svoji vsestranskosti, saj se odlično znajde tako v dramskih vlogah kot v komedijah in akcijskih filmih, s čimer si je utrdila status ene največjih zvezdnic Hollywooda.
Jason Bateman je ameriški igralec, režiser in producent, ki je svojo kariero začel že kot otroški igralec. Svetovno slavo je dosegel predvsem s svojo vlogo v kultni humoristični seriji Odbita rodbina (Arrested Development), kjer je upodobil Michaela Blutha. Poleg igranja se je uveljavil tudi kot uspešen režiser in producent, med drugim pri odmevni kriminalni seriji Ozark, za katero je prejel tudi nagrado emmy.
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