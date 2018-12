Sandra Bullock navdušila z novo pričesko

Sandra Bullock je pred kratkim nekoliko osvežila svoj videz: odločila se je za spremembo pričeske in na slavnostnem dogodku, ki je potekal v umetniški dvorani Alice Tully Hall v New Yorku navdušila vse prisotne s pričesko v obliki gladkega paža. Na prireditvi je nosila glamurozno obleko daljšega kroja, ki je bila v zgornjem delu oprijeta in nekoliko bolj odprta, spodaj pa se je razširila v zanimivo nabrano kreacijo. Obleko živo rdeče barve je nosila v kombinaciji z rdečimi sandali in rdečo šminko, z modnimi dodatki pa ni pretiravala. Igralka je julija letos proslavila svoj 54. rojstni dan in tokrat ponovno pokazala, da so leta v njenem primeru zgolj številka.