Sandra Bullock se je po smrti Dolly Parton spomnila skupnih trenutkov, ki sta jih preživeli med snemanjem filma Lepotica pod krinko 2: Čudovita in nevarna. 62-letna igralka je o pokojni glasbeni legendi spregovorila na londonski premieri filma Čarovnice za vsak dan 2, le dan po tem, ko je glasbena ikona v 81. letu starosti umrla po kratkem boju z rakom. Dolly je v komediji iz leta 2005 zaigrala samo sebe. V enem od prizorov jo lik Bullockove, Gracie, podre na tla, saj jo zamenja za žensko, ki je le podobna country zvezdnici.

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Sandra je za ameriške medije razkrila, da takrat dolgo ni marala leteti, zato je na potovanja hodila s turnejskim avtobusom, na katerem je tudi spala. "Dolgo časa sem sovražila letenje, zato sem se povsod vozila s turnejskim avtobusom in na njem tudi spala," je povedala. Ko je glasbena ikona prišla v Las Vegas, je svoj avtobus parkirala tik ob njenem. "Mislim, da je bil seveda rožnat. Rekla sem ji: 'V redu, gospodična Parton, za vas imamo hotel in ogromno sobo.' Ona pa je odgovorila: 'Ne, ostala bom na avtobusu.'"

Sandra Bullock o Dolly Parton: Spali sva druga ob drugi FOTO: Profimedia

Oskarjevka jo je nato vprašala, kje si bo uredila pričesko in ličila. "Rekla je: 'Oh, kar na avtobusu bom,'" se je spominjala. Ko ji je glasbenica povedala, da bo na avtobusu tudi prespala, se je Bullock odločila, da bo storila enako. "Potem bom tudi jaz spala na avtobusu," ji je odgovorila in dodala: "Tako sva spali druga ob drugi, vsaka na svojem avtobusu." Igralka je ob spominu na pokojno pevko dodala, da ima občutek, da je Parton še vedno prisotna. "Še vedno je tukaj. Njena prisotnost je povsod okoli nas. Nikamor ne odhaja," je dejala.

Ko je film Lepotica pod krinko 2: Čudovita in nevarna 2005 prišel v kinematografe, je Bullock za ameriške medije v šali spregovorila tudi o prizoru, v katerem se je morala fizično spopasti s country ikono. "Dobesedno sem ležala na njej in ob tem mi je bilo nekoliko neprijetno, ona pa me je pogledala in rekla: 'Zasenčili bova celo poljub Madonne in Britney!'" se je spominjala. Partonova je s tem namigovala na odmevni poljub Madonne in Britney Spears na podelitvi nagrad MTV Video Music leta 2003. "Takrat sem si mislila: 'Vau, ti si res neverjetna. Res si neverjetna!'" je povedala že leta 2005. "Resnično je bila vse, kar bi si želel, da bi bila, in še veliko več."

Sandra Bullock o Dolly Parton: Spali sva druga ob drugi FOTO: Profimedia