Sandra Bullock o izgorelosti: Nisem sposobna sprejemati zdravih odločitev.

Dolga in uspešna igralska pot, tekom katere je Sandra Bullock osvojila številne nagrade, je za seboj pustila tudi manj prijetne posledice. 57-letna igralka je prav o teh spregovorila v nedavnem intervjuju za The Hollywood Reporter , kjer je priznala, da je v zadnjih mesecih izgorela.

"Tako sem izgorela in tako utrujena, da nisem sposobna sprejemati zdravih in pametnih odločitev in tega se zavedam," je iskreno dejala igralka in dodala, da ne želi več biti odvisna od urnikov drugih ljudi. Prav zaradi tega je zvezdnica tudi sprejela odločitev, da se za nekaj časa umakne stran od svojega poklica.

"Redno sem delala in zavedam se, da sem pri tem imela srečo, a spoznala sem, da se na delo in svojo kariero preveč zanašam. Morala sem se zazreti vase in ugotoviti, da delo ni vse, kar imam."