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Sandra Bullock o težkih pogovorih z otrokoma ob bolezni pokojnega partnerja

Los Angeles, 25. 08. 2026 18.44 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Sandra Bullock z otrokoma.

Sandra Bullock je spregovorila o težkih pogovorih, ki jih je imela s svojima otrokoma po tem, ko so njenemu pokojnemu partnerju Bryanu Randallu diagnosticirali amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). 16-letni Louis in 12-letna Laila sta se z njegovo boleznijo spopadala zelo različno.

Sandra Bullock je razkrila, kako sta se njena otroka spopadala z diagnozo ALS njenega pokojnega partnerja Bryana Randalla. 62-letna zvezdnica je v nedavni epizodi podkasta SmartLess povedala, da sta bila njen 16-letni sin Louis in 12-letna hči Laila ves čas popolnoma seznanjena z Randallovim zdravstvenim stanjem, a sta se na težko situacijo odzvala vsak na svoj način.

Sandra Bullock o težkih pogovorih z otrokoma ob bolezni pokojnega partnerja.
Sandra Bullock o težkih pogovorih z otrokoma ob bolezni pokojnega partnerja.
FOTO: Profimedia

Približno dve leti pred Bryanovo smrtjo je Louis spoznal, da to okolje zanj ni več zdravo, je povedala igralka. Ob tem je pojasnila, da je bil njen sin pri soočanju s situacijo zelo zrel. "Rekel je nekako tako: 'Veš kaj? Tukaj sem zate.' Nisem želela, da bi moral pri teh letih prevzeti vlogo moškega v družini. Takrat je bila moja naloga, da prevzamem obe vlogi," je dejala. Bullockova je priznala, da je ob sinovi odločitvi čutila krivdo. Louis se je namreč odločil, da ji bo stal ob strani in ji pomagal pri stvareh, ki so ji olajšale vsakdan, hkrati pa se je znal iz težke situacije tudi umakniti. "Pametno se je umaknil in mi povedal, da se tako počuti varneje. Rekla sem mu: 'Seveda, umakni se,'" je pojasnila.

Sandra Bullock o težkih pogovorih z otrokoma ob bolezni pokojnega partnerja.
Sandra Bullock o težkih pogovorih z otrokoma ob bolezni pokojnega partnerja.
FOTO: Profimedia

Njena hči Laila se je z Randallovo boleznijo spopadala drugače in je z njim ostala tesneje povezana vse do približno šest mesecev pred njegovo smrtjo. Takrat je mamo prosila, naj ji pomaga postaviti mejo. "Rekla mi je: 'Ali lahko, prosim, rečeš ne, ko me pokličejo, naj ga grem obiskat?' Odgovorila sem ji: 'Seveda,'" se je spominjala zvezdnica. Hčerki je ob tem zagotovila, da ji bo stala ob strani, če si bo premislila. "Rekla sem ji: 'Če pa ga boš želela obiskati, bom šla s tabo in ves čas bom ob tebi. In če boš imela dovolj, bom tam,'" je še dodala.

Bryan Randall z otrokoma Sandre Bullock.
Bryan Randall z otrokoma Sandre Bullock.
FOTO: Profimedia

Igralka je pojasnila, da pred otrokoma ni bilo mogoče skrivati resnosti Randallove bolezni. Bil je namreč priklenjen na posteljo in je bival v njenem domu, kjer je zanj skrbelo tudi več medicinskih sester. "Videla sta. Imata oči. Poleg tega sta zelo, zelo dojemljiva otroka. Zelo dojemljiva, saj nista opazila le telesnih sprememb, ampak tudi spremembe v vedenju, ki se ob takšni situaciji zgodijo pri vseh nas," je povedala.

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Bullockova je Randallov prostor uredila v ločenem delu svojega doma, stran od prostorov, v katerih sta bivala otroka. Povedala je, da se je po najboljših močeh trudila urediti vse, kar je bilo potrebno za njegovo oskrbo, in se ob tem zavedala, da je imela srečo, da si je takšno oskrbo lahko finančno privoščila. Da bi otrokoma pomagala pri soočanju z zahtevno družinsko situacijo, se je posvetovala tudi z otroškim psihologom.

Randall je umrl 5. avgusta 2023, tri leta po diagnozi nevrodegenerativne bolezni. Star je bil 57 let. Njegova bolezen javnosti vse do njegove smrti ni bila znana, saj je želel diagnozo ohraniti zase. "Prosil me je, naj tega ne povem," je Bullockova razkrila v podkastu. Čeprav je njegovo odločitev razumela, je priznala, da jo je zaradi nje celotno obdobje bolezni precej osamilo.

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