Sandra Bullock prekinila kariero, da je skrbela za pokojnega partnerja

Sandra Bullock je lani dejala, da bo vzela premor od igranja, saj si želi biti zgolj doma. Takrat javnost ni vedela, da ima za to tragični razlog. Njen partner Bryan Randall se je namreč boril z boleznijo ALS oz. amiotrofično lateralno sklerozo – bitko, ki jo je po treh letih nedavno izgubil.

Sandra Bullock je svoje razmerje z Bryanom Randallom skrbno skrivala pred javnostjo. 57-letni fotograf se je v zasebnosti tri leta boril z boleznijo ALS. Kot so povedali viri za Page Six, je oskarjeva nagrajenka medtem prekinila hollywoodsko kariero, da bi skrbela za svojega kritično bolnega partnerja. Kot je po njegovi smrti na Instagramu zapisala Sandrina sestra Gesine Bullock-Prado, je igralka zanj skrbela vse do njegovih zadnjih dni. "ALS je kruta bolezen, a tolaži nas misel, da je imel najboljšo možno oskrbo po zaslugi moje neverjetne sestre in ekipe medicinskih sester, ki jih je zbrala, da bi pomagale skrbeti zanj na njihovem domu. Počivaj v miru, Bryan."

Sandra je za eno leto prekinila igralsko kariero, da je bil skupaj z Bryanom. FOTO: Profimedia

Ko je Sandra marca lani stopila na rdečo preprogo skupaj s soigralcem Channingom Tatumom na premieri njunega filma Izgubljeno Mesto, so le redki vedeli, zakaj ob njenem boku ni Randalla. Tatum naj bi bil v majhni skupini ljudi, ki so vedeli, da ta fotograf trpi za kruto degenerativno boleznijo, so za omenjen tabloid povedali viri. Od takrat je bila igralka v javnosti videna le nekajkrat. Med promocijo pustolovske komedije je Bullockova dejala, da si bo vzela nekaj premora od igralstva, razloga pa takrat ni razkrila. "Hočem biti doma. Nikomur, ki vlaga v projekt, ne delam nobene usluge, če rečem: 'Samo doma želim biti.' Ker sem vedno hitela, vedno sem tekla k naslednji stvari. Prisotna in odgovorna želim biti le za eno stvar," je povedala za CBS Sunday Morning. Novinarki Tracy Smith je razkrila, da bo Izgubljeno mesto za nekaj časa njen zadnji film. "In ne vem, koliko je 'nekaj časa'. Ne vem, koliko je to."