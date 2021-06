Serija Sanjska ekipa: Oče in njegovih 11 sinov na nogometnem igrišču

Kaj se zgodi, ko želi ne preveč uspešen nogometaš osvojiti Ligo prvakov s svojimi enajstimi sinovi? Veliko zabavnih prigod in nogometnih strasti, ki si jih lahko ogledate v srbski humoristični seriji Sanjska ekipa , ki je na VOYO že na voljo za ogled. V seriji spremljamo nogometaša Ilija Ika Srdića in njegovo številčno in nenavadno nogometno družino. Ika si od vsega najbolj želi, da bi njegovo moštvo FK Bulbulderac nekoč osvojilo Ligo prvakov. Se mu bo želja uresničila?

Zgodba duhovite serije, v produkciji znanega igralca in režiserja Lazarja Ristovskega, temelji na nepreverjeni biografiji slavnega igralca Zvezde in ljubitelja nogometa Ingeta, bolj znanega kot 'Zvezdara Maradone'. V vsaki epizodi bomo priča zabavni prigodi njegove nogometne ekipe, ki jo sestavlja njegovih enajst sinov, stalni zasedbi pa se bo pridružilo tudi mnogo zanimivih gostujočih likov, ki bodo razburljivo družinsko dogajanje še dodatno popestrili.

Na enostaven, hiter in duhovit način Sanjska ekipapripoveduje romantično zgodbo o upanju, željah in idealih navadnih ljudi. Ne glede na to, koliko se prepirajo, člane Ikove družine vežejo močne vezi medsebojne ljubezni. Izvor konflikta, a hkrati tudi miru, je glava družine in glavni lik serije – Ika Srdić, ki mu je svoj obraz posodil Lazar Ristovski. V igralski zasedbi navdušujejo še: Tatjana Šojić, Momo Pićurić, Milutin Mima Karadžić, Danica Ristovski, Voja Brajović, Teodora Ristovski, Radovan Vujovićin Jelisaveta Orašanin. Scenarij za to nenavadno zgodbo je napisal Miloš Radović, režiral pa jo je Dejan Zečević.