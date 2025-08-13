Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Sanjska Laura pozirala v bikiniju

Ljubljana, 13. 08. 2025 16.17 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
16

Nekdanja udeleženka šova Sanjski moški Hrvaške, Laura Prgomet, je na družbenih omrežjih svoje sledilce navdušila s fotografijami v kopalkah. Njena postava je požela veliko pohval, tudi od nekdanjih sotekmovalk. Vplivnica, ki jo lahko trenutno na VOYO spremljamo v vlogi žirantke v resničnostni oddaji Fight of Nations, je pred kratkim oboževalce presenetila tudi s svojo novo, kratko pričesko.

Laura Prgomet, ki je javnosti postala znana med sodelovanjem v priljubljenem šovu Sanjski moški Hrvaške, še naprej buri domišljijo svojih oboževalcev. Zagrebčanka je na družbeno omrežje objavila galerijo fotografij, na katerih razkazuje svojo postavo v majhnem rumeno-zelenem bikiniju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zapeljivi posnetki vplivnice, ki večino poletja preživlja na morju, so navdušili tudi njene nekdanje sotekmovalke. "Najbolj huda, ljubezen moja," je objavo komentirala sanjska Glorija Jelovac.

Provokativna Laura, ki jo gledalci trenutno lahko spremljate na VOYO v drugi sezoni borilnega resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage, je fotografijam pripisala: "Ni časa za izgubljanje, ni časa za igro." 

Laura Prgomet Sanjski moški Hrvaške VOYO Fight of Nations: Pot do zmage
Naslednji članek

Zoë Kravitz in njena mama Lisa Bonet v hiši Taylor Swift izgubili kačo

SORODNI ČLANKI

Laura iz Sanjskega moškega Hrvaške prihaja v Fight of Nations?

Epilog Sanjskega moškega Hrvaške: nihče ni našel ljubezni

Laura iz Sanjskega moškega Hrvaške: Včasih sama sebe fasciniram

Sanjska Laura želela poljubiti srbskega raperja, on se je umaknil

Slovenka Lauri povedala, kar ji gre: S Selmo nama je bilo neprijetno

Tik Tok preplavile šale o Sanjskem moškem Hrvaške: Oprosti, kdaj si rojen?

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
13. 08. 2025 17.06
+1
Umetna
ODGOVORI
1 0
alicante1234
13. 08. 2025 17.02
Nič kockastega dresa ?
ODGOVORI
0 0
Pujček
13. 08. 2025 16.57
Nič ne dondolajo.
ODGOVORI
0 0
kolosej
13. 08. 2025 16.53
Vplivnica, to danes pomeni da si brez poklica in izobrazbe. Včasih so ti rekli luftar... Ima pa izklesano postavo ste pozabili omeniti... Na moje one nima vpliva
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
13. 08. 2025 16.53
Bikini je nekoliko prevelik. Dajte ji manjšega.
ODGOVORI
0 0
ata_jez
13. 08. 2025 16.52
+1
Mogoče bi si jih lahko potetovirala z vzorcem košarkaške žoge? 🤪
ODGOVORI
1 0
Voly
13. 08. 2025 16.47
+5
Umetno telo, ki seveda nima nobene veze s sanjskim telesom.
ODGOVORI
5 0
Uporabnik1921539
13. 08. 2025 16.45
+3
katera bolezen tako iznakazi zenska prsa?I......diotizem? Ce je to lepo telo.....
ODGOVORI
3 0
ata_jez
13. 08. 2025 16.39
+4
A pozirala je? Je niso 'ujeli'? 🤪
ODGOVORI
4 0
Inred
13. 08. 2025 16.33
+9
Kva je to grdo z umetnimi joškami, jao
ODGOVORI
9 0
oježeš
13. 08. 2025 16.22
+12
Podhranjena, napolnjena s silikonom, a to je lepa ženska?
ODGOVORI
12 0
osservatore
13. 08. 2025 16.22
+6
Tale Laura ima precej kulgasta pljuča.
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089