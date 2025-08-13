Sanjska Laura pozirala v bikiniju

Laura Prgomet , ki je javnosti postala znana med sodelovanjem v priljubljenem šovu Sanjski moški Hrvaške , še naprej buri domišljijo svojih oboževalcev. Zagrebčanka je na družbeno omrežje objavila galerijo fotografij, na katerih razkazuje svojo postavo v majhnem rumeno-zelenem bikiniju.

Zapeljivi posnetki vplivnice, ki večino poletja preživlja na morju, so navdušili tudi njene nekdanje sotekmovalke. "Najbolj huda, ljubezen moja," je objavo komentirala sanjska Glorija Jelovac.

Provokativna Laura, ki jo gledalci trenutno lahko spremljate na VOYO v drugi sezoni borilnega resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage, je fotografijam pripisala: "Ni časa za izgubljanje, ni časa za igro."