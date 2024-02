Sanjska služba za oboževalce Taylor Swift: Britanski muzej išče svetovalca

Redko se zgodi, da si plačan za to, ker si oboževalec določenega zvezdnika. Oboževalci Taylor Swift oziroma Swifties v Veliki Britaniji se lahko prijavijo na razpis za svojo sanjsko službo. Britanski muzej Viktorije in Alberta je namreč objavil prosto delovno mesto svetovalca, ki bo delodajalce prepričal s svojim poznavanjem slavne pevke.

Muzej se je odločil, da bodo službo svetovalca dali nekomu, ki bo s svojim znanjem in zanimanjem za življenje 33-letne glasbenice pomagal kuratorjem izvedeti več o določnih temah in kulturnih trendih. Londonski muzej je v petek tudi sporočil, da si novega sodelavca ali sodelavko želijo še pred začetkom pevkine evropske turneje. Njihova želja je pridobiti vpogled v kulturo in umetnost ročno izdelanih znakov, spominkov in zapestnic prijateljstva, ki si jih njeni oboževalci izmenjujejo na koncertih.

V razpisu so še zapisali, da gre za zaposlitev za krajši delovni čas, podobne svetovalne vloge pa so v preteklosti dobili že oboževalci priljubljenih risanih junakov Pokemonov in oboževalci kock LEGO. "Nova delovna mesta so del prizadevanja za dopolnitev obsežnega znanja kustosov znotraj zidov muzeja in vnos izkušenj 'od spodaj' v zelo specifične kulturne niše," so še dodali.